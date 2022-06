Dramma in spiaggia, scompare tra le onde e muore davanti alla famiglia: fatale un malore

Palermo, malore in spiaggia: morto turista di 72 anni. La tragedia nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, a Campofelice di Roccella. A quanto si apprende l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre era in acqua. A quanto riporta il blogsicilia.it l’uomo sarebbe scomparso tra i flutti e solo in un secondo momento era stato ritrovato dagli uomini della capitaneria di porto. Portato riva sono iniziate le manovre per provare a strapparlo alla morte. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni bagnanti nell’attesa dell’arrivo del 118.



L’uomo è stato intubato e defibrillato. I medici rianimatori non hanno lasciato nulla di intentato ma non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Una tragedia che purtroppo si ripete ogni estate. Pochi giorni fa, nella giornata di lunedì, l’estate italiana aveva conosciuto il suo giorno più nero. Due persone che si trovavano in vacanza a godersi il mare pugliese avevano purtroppo perso la vita.





Palermo, malore in spiaggia: morto turista di 72 anni. È un’estate nera



Colpa delle elevate temperature che persistono da molti giorni. Le vittime si chiamavano Giorgio Fiocca e Luigi Enio. Il primo, 71 anni e originario di Latina, si trovava in vacanza aTorre dell’Orso. Mentre era sulla sabbia aveva avuto un malore improvviso e nonostante l’aiuto di altri bagnanti e dei soccorritori, non ce l’aveva fatta a sopravvivere. (Leggi anche Turisti nel mediterraneo? L’Italia costa troppo)



Luigi Enio, 77 anni, era morto nel giorno del suo compleanno, mentre si stava godendo questa vacanza salentina. Era nato in provincia di Vicenza e viveva ad Agliè, un paese in provincia di Torino. Era il suo primo giorno di relax assoluto e si stava rilassando insieme ad alcuni amici, ma quando è entrato in mare si è sentito male e se n’è andato per sempre.



Anche in questa circostanza, come riportato da Repubblica, i soccorsi dei sanitari del 118 sono stati praticamente inutili. Nelle ore scorse, intanto, è stata diramata una nuova emergenza caldo: non si preannunciano nemmeno miglioramenti dal punto di vista delle temperature, che saranno altissime in Puglia e non solo anche nei prossimi giorni. Si dovrebbero superare i 40 gradi.

