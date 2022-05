Terribile frontale tra auto e camion, 2 morti e 4 feriti gravi. Strada chiusa e soccorsi sul posto

Padova, terribile incidente, ci sono morti. La tragedia si è verificata intorno alle 16 e 20 nell’Alta Padovana nel Comune di San Pietro in Gu. Il sinistro si è verificato lungo la Postumia proprio davanti al mangimificio Veronesi. Un camion e un’automobile, una Fiat Multipla di colore grigio con a bordo sei persone, si sono scontrati frontalmente.

L’impatto è stato devastante. Due persone sono morte sul colpo e quattro sono rimaste ferite, tutti di origine straniera. Sul luogo dell’incidente sono arrivate quattro ambulanze, due elicotteri del Suem 118 oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco di Cittadella e Bassano del Grappa. Proprio questi ultimi hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto i feriti dalle auotomobili.





Uno dei feriti è stato trasportato dall’elisoccorso di Verona all’ospedale di Vicenza. Le sue condizioni erano disperate. Un’altra persona coinvolta, in prognosi riservata, è stato portato invece all’ospedale di Padova con un elicottero del Suem.

Gli altri due feriti sono stati trasportati in ambulanza al vicino nosocomio di Cittadella. Almeno loro non sarebbero in pericolo di vita.

Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine per i rilievi dell’incidente e per le deviazioni del traffico. Il Comune di San Pietro in Gu ha inviato un messaggio sui social: “Viabilità interrotta lungo la SS 53 a San Pietro in Gu all’altezza del mangimificio Veronesi a causa di un grave incidente stradale. Chiediamo di porre la massima attenzione e facilitare le operazioni di soccorso”.

