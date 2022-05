Auto piomba nel giardino di un asilo: morto bimbo di 4 anni e quattro feriti

Auto finisce nel giardino di un asilo a L’Aquila: morto un bambino di 4 anni. Altri quattro sono rimasti feriti, uno di loro in modo grave. A dare notizia dell’incidente erano stati i Vigili del Fuoco su Twitter. “L’Aquila, poco dopo le 14.30 un’automobile finisce nel giardino di una scuola dell’infanzia: 4 bambini rimasti feriti (la notizia del decesso del piccolo di 4 anni è stata successiva), soccorsi in atto di personale sanitario e Vigili del fuoco”, si leggeva nel tweet pubblicato dall’account ufficiale.



L’incidente è avvenuto alla scuola dell’infanzia 1 Maggio. L’auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia. “Abbiamo appreso questa tragica notizia paradossalmente mentre stavamo festeggiando il primo bambino nato a Fontecchio, nelle aree interne, dopo l’approvazione della legge sullo spopolamento. Il primo nato che ha ricevuto il contributo alla natalità. Siamo tutti sconvolti e vicini al dolore delle famiglie”.





Auto finisce nel giardino di un asilo a L’Aquila: soccorsi sul posto



“Speriamo che questa tragedia non si aggravi, siamo in contatto con i sanitari per seguire costantemente l’evolversi della situazione”, ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Le condizioni del bambino che ha perso la vita sono sembrate subito drammatiche. I medici hanno fatto il necessario per rianimarlo, ma è deceduto nel corso del trasporto all’ospedale dell’Aquila.



Drammatico il racconto di chi c’era. “Con alcuni bambini – racconta a Repubblica l’insegnante che con altre ha subito accolto all’interno della scuola tutti i bambini, compresi quelli feriti – abbiamo cercato di far finta che si sia trattato di un gioco, o quantomeno di minimizzare, spiegando che oggi i genitori sono venuti a riprenderli in anticipo. Ma quanto è difficile”.



“Sono profondamente addolorato, non riesco neppure a immaginare il dolore che stanno provando i genitori dei bambini feriti. Da padre e da rappresentante delle istituzioni sono sgomento. È una notizia terribile: speriamo e preghiamo che il bilancio non si aggravi”, ha commentato il sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, subito dopo avere visitato il luogo dell’incidente. Il primo cittadino si è poi diretto all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove sono stati ricoverati i bambini.

