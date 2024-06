Cade aereo dai cieli italiani: morti gli occupanti. Tragedia nelle campagne tra San Mariano di Corciano e Solomeo, in provincia di Perugia. Nel pomeriggio del 17 giugno 2024, un aereo ultraleggero è precipitato in un terreno agricolo, causando la morte di due uomini a bordo. I due occupanti, di 41 e 56 anni, entrambi di Perugia, sono stati trovati morti sul luogo dell’incidente. Le vittime sono: Massimiliano Mancini, 56 anni, e Francesco Conestabile Della Staffa, 41 anni.

Il velivolo, di proprietà di uno dei due piloti, era decollato da un’aviosuperficie in località Montemelino, non lontano dal punto dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’aereo potrebbe essere precipitato poco dopo il decollo, ma le cause esatte dell’incidente sono ancora da chiarire. I vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri sono intervenuti in forze sul luogo dell’incidente, coordinati dalla procura della Repubblica di Perugia.





Il medico legale è stato chiamato per condurre i rilievi sul posto e stabilire se i due piloti sono morti sul colpo. La zona dell’incidente è stata interdetta ai giornalisti per permettere alle indagini di proseguire. La tragedia ha colpito la comunità locale, che si è unita nel cordoglio per le vittime. Le indagini sono in corso per determinare le cause dell’incidente e stabilire se ci sono state eventuali errori umani o problemi tecnici.

Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2021 sono morte 121 persone in incidenti aerei sul territorio dell’UE, con il 93% di questi incidenti coinvolgenti piccoli aeroplani, dirigibili, parapendii e motoalianti, ultraleggeri, piccoli elicotteri e mongolfiere. In Italia, gli incidenti aerei hanno causato 9 morti, con 8 di questi incidenti coinvolgenti aerei di grandi dimensioni e 1 incidente su un ultraleggero.

Nel 2023, sono stati registrati diversi incidenti di aerei ultraleggeri in Italia. Uno dei più recenti è stato il precipitato di un ultraleggero a Lusevera, che ha causato la morte di due persone. Altri incidenti notevoli includono il precipitato di un ultraleggero all’aeroporto “Gino Allegri” di Padova, che ha causato la morte di una persona, e il precipitato di un ultraleggero a Curtatone, che ha causato la morte di una persona.

