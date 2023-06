Alle 9:30 di lunedì 12 giugno Silvio Berlusconi è morto mentre era ricoverato al San Raffaele di Milano. Sono in tanti adesso, nel mondo della politica, della tv, dell’imprenditoria e del calcio, a piangerne la morte. Ma tra i tanti messaggi di cordoglio e di ringraziamento per quanto fatto dal Cavaliere non sono mancati i commenti aspri, le critiche, le frasi polemiche. Su tutti quelli di Giorgia Soleri, l’ex di Damiano dei Maneskin che poi ha cancellato i messaggi e di Piero Pelù.

Nella giornata di ieri, 12 giugno, il feretro del quattro volte Presidente del Consiglio è stato portato a Villa San Martino, la residenza di Silvio Berlusconi. Domani, mercoledì 14, si terranno i funerali di Stato e per la stessa giornata è stato anche decretato il lutto nazionale. Sicuramente anche la premier Giorgia Meloni parteciperà ai funerali di Sivlio Berlusconi e già in serata è attesa ad Arcore. Ma proprio in queste ore sta montando la polemica per la decisione di alcune forze politiche.

Chi non andrà ai funerali di Silvio Berlusconi

Ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, così come previsto per tutti gli ex premier, non saranno presenti gli esponenti di Europa Verde e di Sinistra Italiana. Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e gli altri sono impegnati proprio in questi giorni a Milano nell’iniziativa “Sociale è Ambientale – Sinistra Italiana in Festa”. Da mercoledì 14 giugno e per cinque giorni si susseguiranno delle attività a cui prenderanno parte sia Europa Verde che Sinistra Italiana. Ma nonostante la loro presenza a Milano i rappresentanti di entrambe le forze politiche hanno fatto sapere che non andranno al funerale di Berlusconi.

Sarà sicuramente presente, invece, il leader di Azione nonché ex ministro ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Intanto Matteo Renzi a Tagadà su La 7 ha dichiarato: “Obama non ha mai gradito le battute di Berlusconi. L’ironia berlusconiana non era particolarmente apprezzata. Ma Tony Blair lo amava moltissimo”. In tutto saranno ammesse circa duemila le persone ammesse nel Duomo di Milano per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi. La parte destra della cattedrale sarà riservata ai suoi familiari, mentre quella sinistra spetterà alle autorità.

My deepest condolences on the passing of Silvio Berlusconi.



He will be greatly missed by milion of football fans.



Addio Presidente.



RIP 💐 pic.twitter.com/1cIH6Xz16k — Erick Thohir (@erickthohir) June 12, 2023

Polemica anche l’eurodeputata Pd Alessandra Moretti: “Con tutto il rispetto per la morte di Berlusconi e le doverose celebrazioni per una figura come la sua, mi sembra davvero esagerato il congelamento dei lavori parlamentari per 7 giorni. Credo che gli italiani facciano fatica a comprendere tale scelta, tanto più visto che ci sono molti dossier in attesa di risposte urgenti, primo tra tutti il Pnrr”.

