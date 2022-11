Non c’è stato nulla da fare: Nicoletta Palladini è morta per un incidente alla Vetreria di Borgonovo, in provincia di Piacenza. La donna aveva 50 anni e aveva timbrato il cartellino alle 22 per poter finire alle 6 del mattino successivo. La donna però non è mai uscita viva dal suo posto di lavoro. Alle 3 di notte circa, la donna è rimasta stritolata tra il nastro mobile che trasporta i bicchieri da imballare e la macchina porta bancali.

Nicoletta Palladini è morta sul colpo. La lavoratrice, madre di due figli, è l’ennesima morte bianca in Italia. Era un’operaia specializzata impiegata nella Vetreria in provincia di Piacenza dal ’96. Nicoletta abitava a Borgonovo insieme a marito e due figli: la maggiore è un medico, il più piccolo era iscritto al primo anno di università. Non solo, la donna aveva una madre invalida, della quale si prendeva cura insieme ai fratelli.

Leggi anche: Allarme nei supermercati italiani: “La povertà non è l’unica spiegazione”





Nicoletta Palladini è morta per un incidente alla Vetreria di Borgonovo

Tutti gli altri operai descrivono la Palladini come una donna generosa, volenterosa e ligia alle regole: aveva svolto tutti i corsi di aggiornamento, “l’ultimo di recente e proprio inerente a quella macchina”. E ancora: “Siamo tutti scossi – ha spiegato la responsabile del personale dell’azienda al Corriere della Sera – l’incidente è avvenuto in un reparto in cui, anche per chi non è un tecnico, è evidente non ci siano pericoli”.

E ancora: “Lì c’è una linea nuova, certificata, c’è tutta la sicurezza possibile. Siamo a fondo linea, l’articolo viene spostato solo, è già raffreddato. Vengono fatti i bancali ma sono le macchine a farli”. La donna, come dicevamo, era esperta di quel lavoro: in fabbrica ci lavorava da 26 anni, domenica notte non era sola in reparto, ma pare che nessuno dei colleghi si sia accorto di quanto stava accadendo.

Nel frattempo la produzione si è interrotta e le colleghe e i colleghi sono in assemblea permanente per chiedere che mai “più si debba piangere una donna o un uomo che esce da casa per lavorare non vi fa più ritorno”. A riferirlo sono Stefano Rossi, segretario generale Filctem Cgil Piacenza, Massimo Pellizzari, Femca Cisl Parma-Piacenza, Sara Leonelli, Uiltec-Uil.

Leggi anche: Pensione, aumenti previsti a dicembre 2022: ecco chi ne ha diritto