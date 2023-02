Malore choc, Christian muore a 16 anni davanti agli occhi della mamma

Christian morto a 16 anni per un malore, “Stava bene”. Sconcerto, incredulità, dolore e rabbia per la morte di Christian Castelli, il 16enne che se ne è andato proprio davanti agli occhi della mamma. Sul Giornale di Vicenza si racconta di un intero paese, Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza, frastornato per questa prematura scomparsa. La mamma, che non ha potuto far nulla per evitare la tragedia, è ancora sotto choc.

I medici non sono ancora riusciti a dare una spiegazione alla morte di Christian colto da un malore giovedì 2 febbraio, nel pomeriggio subito dopo aver mangiato. La mamma, Marika Trevisan, era lì con lui e lo ha fatto subito stendere sul divano per poi chiamare il 118. Gli operatori sanitari hanno tentato diverse volte di rianimare il giovane sia a casa appena arrivati sia sull’ambulanza che lo ha portato all’ospedale San Bortolo. Ma non c’è stato nulla da fare.

Lo sconcerto della comunità, le parole del papà di Christian

Il papà di Christian, Nicola Castelli, è ancora incredulo: “Era un ragazzo splendido e non ha fatto in tempo a godersi la vita. Non sappiamo la causa della morte, attendiamo l’esito dell’autopsia. Io ero al lavoro, ma mia moglie ha detto che improvvisamente ha avuto dei sintomi simili a quelli di una crisi epilettica e che poi è collassato sul divano. Problemi di salute? No, stava bene. Era una roccia. Un pezzo di ragazzo alto un metro e 80″.

Il giovane Christian frequentava la scuola superiore e sognava di fare il militare. Ma il destino ha distrutto i suoi sogni e la felicità della sua famiglia. Il 16enne, oltre a studiare, faceva anche il meccanico, lavoro che gli piaceva molto in attesa di poter intraprendere la carriera in divisa.

Anche il sindaco di Camisano, Renzo Marangon, ha inviato un messaggio di cordoglio e costernazione: “Siamo vicini alla famiglia di fronte a questa tragedia. La comunità è molto addolorata per la perdita di un ragazzo così giovane”.

