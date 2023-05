Tragedia a Macerata, una ragazza di 24 anni Samanta Marchegiano è stata trovata morta in casa: mistero sulle cause. A dare l’allarme è stata una coinquilina. A quanto si apprende la ragazza, che viveva in via Severini e studiava Giurisprudenza, era andata in bagno: non vedendola tornare una coinquilina è andata a vedere cosa fosse successo. Appena aperta la porta l’ha trovata priva di sensi, immediatamente allertato il 118 è arrivato poco dopo sul posto quando, purtroppo, il cuore di Samanta aveva già smesso di battere.



Scrive il Resto del Carlino come: “La ragazza non aveva segni di violenza, ferite o lesioni di alcun genere, e non c’erano nella stanza segni che possano far capire cosa averla portata alla morte. Sono stati fatti dei rilievi sul posto, e oggi la procura valuterà se, in base a quanto emerso dai primi accertamenti, possa essere utile e opportuno disporre un’autopsia, per chiarire la causa di questa morte improvvisa”.

Macerata, studentessa di 24 anni trovata morta in casa



Il via libera per l’autopsia è poi arrivato. Dolore in tutta Macerata e a San Vito Chietino, dove viveva la famiglia della ragazza. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati. Samanta era appassionata di basket: la Gio basket Ortona, sulla sua pagina Facebook, ha postato una sua foto in completo da gioco con un lungo posto di addio alla sfortunata ragazza.



Si legge: “I dirigenti, lo staff tecnico e tutti gli atleti ed atlete della Gio basket Ortona, con sgomento ed incredulità, apprendono della prematura scomparsa della giovane Samanta Marchegiano, ricordandola nei suoi trascorsi cestistici all’interno della nostra società, come una ragazza piena di gioia di vivere, serena e sorridente”.



E ancora: “Ai familiari tutti, in particolare alla sorella Gabriella, anch’ella nostra ex atleta, rivolgiamo le più sentite condoglianze, in un momento così difficile da accettare. Ciao Samanta, non ti dimenticheremo mai!!!”. Un dolore che non passerà tanto facilmente. La data dei funerali sarà fissata dopo l’autopsia.