Episodio choc ai danni di Matteo Bassetti, costretto a subire minacce gravissime che hanno coinvolto ora anche la sua famiglia. Proprio il direttore di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova ha voluto rompere il silenzio, informando i suoi follower di Instagram della presenza di questa violenza verbale. E ha proprio postato un messaggio inequivocabile.

Matteo Bassetti ha mostrato le prove delle incredibili minacce che hanno preso di mira la sua famiglia e la moglie in particolare. L’infettivologo è stato successivamente intervistato anche dall’agenzia di stampa AdnKronos ed è parso davvero sorpreso. Non riesce proprio a capacitarsi dell’accaduto e ha ammesso di vivere ormai una situazione praticamente da incubo.

Matteo Bassetti, gravi minacce alla sua famiglia: “Senza parole”

Matteo Bassetti è letteralmente sotto choc per queste terribili minacce contro la sua famiglia, con la moglie attaccata duramente in maniera gratuita. Sul social network Instagram uno dei volti più noti dei tempi della pandemia ha scritto: “Lascio il nome, la foto e l’indirizzo perché tutti possano vedere con chi io e la mia famiglia continuiamo ad avere a che fare. Non posso dire che sia iniziato nel modo migliore questa settimana con le minacce a mia moglie”.

Questo ciò che hanno detto contro la moglie di Matteo Bassetti da un hater: “Voglio sgozzare tua moglie con una bottiglia. Se sgozziamo sua moglie a chi piacerebbe? Vedere una scrofa urlare mentre gli tagliamo la gola”. E l’infettivologo ha affermato all’AdnKronos: “Di questi messaggi ne arrivano ogni giorno, continuo ad essere oggetto di minacce e insulti e non so nemmeno il perché. Avevo detto che non avrei mai più parlato dell’argomento no vax”.

E poi ancora Bassetti: “Oltre le denunce penali verranno messi al pubblico ludibrio“. Quindi, lui è pronto a postare sempre nomi e cognomi degli odiatori della rete nella speranza che si possa interrompere questo grave fenomeno.