Un mal di testa forte e improvviso subito dopo colazione, poi il crollo, le urla e la corsa in ospedale che non è servita a nulla. Martina Sorato, 55 anni, è morto il 16 agosto all’ospedale di Mestre. A raccontare quei momenti drammatici alla Nuova Venezia è il fratello di Martina: “il giorno di Ferragosto si era alzata nella sua casa di via Malpaga per fare colazione come al solito, ma poco dopo ha raccontato al suo compagno Massimo di sentire un fortissimo mal di testa”.

“Nel giro di pochi minuti è caduta a terra svenuta. Il suo compagno Mauro ha subito capito che la situazione era gravissima e ha immediatamente chiamato l’ambulanza. Arrivati sul posto i sanitari hanno portato di corsa la donna all’ospedale dell’Angelo a Mestre. La situazione ai sanitari è apparsa disperata”. La morte è arrivata un giorno dopo.





Mestre, malore improvviso: Martina Sorato muore a 55 anni

Ad uccidere Martina Sorato è stata la rottura di un aneurisma cerebrale. L'aneurisma cerebrale è una dilatazione di un'arteria cerebrale. A causa di questa dilatazione, dovuta a un'anomala perdita o all'assenza della tonaca muscolare (uno dei 3 strati dell'arteria), la parete dell'arteria risulta più fragile e debole e, pertanto, vi è il rischio di rottura dell'aneurisma.

Il 90% degli aneurismi cerebrali si presenta come asintomatico e non se ne ha traccia fino alla relativa rottura. Dal punto di vista percentuale, nel mondo, il 25% circa delle persone che subiscono la rottura di un aneurisma cerebrale muore entro le 24 ore, e il 50% nei tre mesi successivi, per le complicanze. Infine, il 66% di chi sopravvive, sperimenta danni cerebrali permanenti.

Martina Sorato, che avrebbe compiuto 56 anni a settembre, lascia i figli Nicola e Simone, il papà Franco, il fratello Massimo, il compagno Mauro, il caro Marino e tanti amici. I funerali si terranno nella chiesa di Santa Maria Maddalena ad Oriago lunedì 21 agosto alle ore 10.