Torna il caldo africano sull’Italia: nuova incredibile svolta meteo già dalle prossime ore

Estate finita? Manco per niente. Le previsioni meteo in Italia indicano che da lunedì 12 settembre il caldo africano tornerà a farsi sentire. Negli ultimi giorni diversi temporali e temperature decisamente più sopportabili avevano fatto pensare ad una fine anticipata della calda stagione. Ma non è così. Nei prossimi giorni il termometro tornerà a salire a causa del ritorno dell’anticiclone sub-sahariano: e con lui torneranno i picchi di calore.

D’altro canto al Sud le temperature hanno già ripreso ad aumentare da qualche giorno. Ora toccherà anche al Centro e al Nord d’Italia. In diverse regioni le temperature sono abbondantemente sopra la media del periodo, come in Sicilia dove il termometro ha segnato i 40 gradi. Ciò è dovuto in particolare all’alta pressione africana che è rimasta ferma su latitudini più settentrionali rispetto a quelle di origine.





Meteo Italia, cosa cambia nel weekend

Fino a sabato 10 settembre la situazione resterà tutto sommato invariata, con caldo al sud e maggiore instabilità al nord. Subito dopo, tuttavia, le cose cambiano e le temperature torneranno a salire per tutto il week end. Come riporta anche ilMeteo.it nel week end l’alta pressione è in rinforzo, le piogge saranno sempre più rare e il sole prevalente su tutte le regioni.

Già da domenica 11 settembre l’alta pressione avanza in maniera sempre più decisa sull’Italia portando una giornata prevalentemente soleggiata e stabile. Qualche nuvola è prevista sugli Appennini, il basso Tirreno e la Toscana settentrionale. In queste zone saranno possibili delle brevi precipitazioni. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, mari poco mossi. Le temperature saranno in lieve diminuzione al Sud.

A partire da lunedì 12 settembre dall’Atlantico un profondo vortice depressionario si sposterà verso la penisola iberica. Questo provocherà un richiamo di venti molto caldi che risaliranno dal Nord Africa. Tornerà sulla penisola, dunque, il caldo africano che si farà sentire soprattutto nelle regioni tirreniche meridionali e sulle due isole. Ma anche gran parte del Centro e pure il Nord vivranno giornate più calde. Probabilmente dal 15 settembre si tornerà a respirare un clima più autunnale.

