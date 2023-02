Meteo Italia, le previsioni di Mario Giuliacci non promettono bene. Una notizia che corre veloce e che mette in allarme gli italiani. La rivelazione del colonello Giuliacci, famoso meteorologo, tirerebbe in ballo giorni difficili a partire dalla prossima settimana.

La previsione di Mario Giuliacci sul meteo in Italia. Il famoso meteorologo ha rivelato che a partire dalla prossima settimana si assisterà a un drastico rialzo delle temperature. Il colonello ha reso ufficiale la notizia attraverso il suo sito, facendo riferimento a un’ ondata di alta pressione. Ma la notizia che più sconcerta si riferisce alla successiva “bordata di gelo”.

La previsione di Mario Giuliacci sul meteo in Italia: “Accadrà la prossima settimana…”

Nelle ultime settimane l’Italia è stata interessata da temperature molto basse in ogni regione, dunque secondo quanto riferito dal meteorologo in arrivo qualche giorno di clima mite; una breve tregua, però, a cui potrebbe fare seguito un’altra ondata di gelo, con un calo drastico delle temperature e neve: “Dopo aver tirato il fiato per qualche giorno, già la prossima settimana gelide correnti artiche potrebbero tornare a bussare alle porte dell’Italia”, rivela nel comunicato Mario Giuliacci.

E ancora qualche dettaglio: “In base alle ultime proiezioni dei modelli prevsionali infatti è probabile che tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio un nucleo di aria gelida irrompa sull’Italia, facendo calare in modo brusco le temperature e avvolgendo l’Italia nella morsa del freddo intenso per tutto il resto della settimana: una situazione che, oltre al freddo, potrebbe riportare sull’Italia anche la neve fino a quote molto basse“.

NEVE E DISAGI

Già nel mese di gennaio diverse località si sono risvegliate imbancate dai fiocchi di neve, come è accaduto in Liguria dove si sono registrati 10 centimetri di neve, e sull’Appennino toscano dove sono stati registrato 50 centimetri con annessi disagi che hanno costretto l’intervento degli agricoltori della Coldiretti a scendere in strada coi trattori. Neve anche in Sardegna, sulle cime dei monti di Pula a circa 700 metri sul livello del mare e sulle colline di Dolianova a circa 800 metri di altezza.