Meteo Italia, le previsioni. L’estate 2023 ha aperto le sue danze, ma con il meteo non si può mai stare del tutto tranquilli. Lo scorso mese gli italiani hanno assistito a continui sbalzi termici con drastici abbassamenti delle temperature, piogge e temporali. Poi la tregua e la possibilità di affacciarsi ai primi raggi di sole estivi. Ma stando alle recenti previsioni degli esperti, il rischio è in agguato: in arrivo un’ondata di caldo africano che mette in allarme gli italiani. Le previsioni.

Allerta meteo Estate 2023, cosa dicono gli esperti. La stagione estiva ha aperto le danze e la voglia di vacanza e di settimane da trascorrere in un sano relax è sempre più allettante. Stando alle previsioni meteo degli esperti, in arrivo il caldo torrido tipico dell’anticiclone africano Cerbero dal deserto del Sahara. Il weekend italiano si tinge di arancione: scatta l’allerta meteo in 9 città della Penisola. Il meteorologo Antonio Sanò avverte che “ci aspetta un fine settimana a dir poco bollente, se non infuocato”.

Allerta meteo Estate 2023, cosa dicono gli esperti: le previsioni della settimana e 9 città italiane in bollino arancione

In arrivo secondo gli esperti un’ondata di caldo soprattutto sulle isole maggiori. In alcuni casi si potrebbe infatti assistere a un picco di temperature che sfioreranno i 45 gradi e in molte città. È allerta meteo arancione soprattutto per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì e in particolar modo al Centro Sud. Picchi previsti in Sardegna, come riporta la Protezione civile, a partire da sabato fino a lunedì con temperature minime di 28 gradi e picchi oltre i 30.

“Noteremo giornate con tempo stabile e ben soleggiato con temperature massime entro 31-32°C”, spiegano gli esperti di 3bMeteo. Ci sarà quindi una “nuova impennata termica, caratterizzata dal rinforzo dell’anticiclone sub-tropicale, dal 7 luglio in poi con temperature over 34-35°C progressivamente, con punte fino a 36/38 gradi attorno al 9/10 luglio” e questo in particolar modo a Bolzano, Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, ha sottolineato il Ministero della Salute.

“Tra lunedì 10 e mercoledì 12 di giorno si potranno toccare addirittura i 47-48 gradi in Sardegna e 45 gradi in Sicilia, 36-38 gradi al Centro-Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma”, si apprende ancora sul sito La Nazione. Il consiglio degli esperti è dunque quello di evitare le esposizione al sole soprattutto durante le ore più calde della giornata, e tenere a portata di mano integratori e bottigliette d’acqua. Eccezione a quanto detto fino ad ora sulle Alpi, dove si assisterà ancora a fenomeni temporaleschi e diminuizione drastica delle temperature.