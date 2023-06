Meteo Italia, le previsioni della settimana. Estate alle porte? I cieli non sembrano ancora voler concedere una tregua. Lo aveva previsto anche il colonnello Mario Giuliacci per quanto riguarda il lungo ponte del 2 giugno. Giornate di relax che forse molti italiani avevano immaginato di poter trascorrere al mare sotto i caldi raggi del sole, ma che sono andate incontro a nuvoloni carichi di piogge e in alcune aree del Bel Paese anche a fenomeni temporaleschi. Ma ecco cosa hanno previsto gli esperti nel corso della seconda settimana di giugno.

Le previsioni meteo in Italia. Il maltempo non sembra voler ancora abbandonare i cieli del Bel Paese. Dopo le piogge e i cieli annuvolati che hanno accompagnato il ponte del 2 giugno, con 15 bombe d’acqua e violente grandinate su alcune regioni italiane e tutto nell’arco delle ultime 48 ore. Stando alle previsioni degli esperti, in arrivo per tutta la settimana ulteriori fenomeni temporaleschi.

Le previsioni meteo in Italia: in arrivo temporali e grandinate

Le condizioni meteo sembrano dunque restare instabili anche nei prossimi giorni a causa delle correnti fredde provenienti dall’Europa nord orientale. Lo si apprende in seguito all’analisi della Coldiretti su dati Eswd (European severe weather database) che pone l’accento sull’allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in altre 11 regioni italiane: “La caduta della grandine nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro”.

“Siamo di fronte – sottolinea la Coldiretti – ad una evidente tendenza alla tropicalizzazione con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal caldo al maltempo che si abbatte su un territorio fragile. A questa situazione non è certo estraneo il fatto che negli ultimi 50 anni è scomparso quasi 1 terreno agricolo su 3 (-30%) con la superficie agricola utilizzabile in Italia che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari”.

E ancora, precisa la Coldiretti, “un evento climatico avverso che ad Alessandria in Piemonte ha provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali e orticole mentre alla Puglia una violenta grandinata ha colpito ortaggi e pomodori in pieno campo in provincia di Lecce, con epicentro a Corigliano ma fenomeni estremi si sono verificati a macchia di leopardo lungo tutta la Penisola compresa la Capitale”.