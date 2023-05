Meteo Italia, le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Estate alle porte ma giornate ancora caratterizzate da una forte instabilità. Gli italiani cominciano ad avere le idee decisamente confuse in merito alle previsioni meteo. Cambiamenti repentini nel giro di pochi minuti: molte città italiane passano da temperature medio-alte a cieli totalmente pieni di nuvole cariche di piogge. Ma per mettere a tacere i dubbi leciti, ci ha pensato Mario Giuliacci in vista del ponte del 2 giugno. Curiosi di scoprire il meteo dei prossimi giorni? Bene, preparatevi all’effetto sorpresa.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci dal 2 al 4 giugno in Italia, arriva la confema. Gli esperti chiamano il fenomeno “palude barica”, ovvero le condizioni meteo decisamente instabili che stanno interessando gran parte delle regioni del Bel Paese. Ore di caldo sole estivo e nel giro di poco temporali, piogge e persino grandinate: questa la “palude barica” che sta interessando l’Italia. Ma cosa accadrà durante il ponte festivo dal 2 al 4 giugno?

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci dal 2 al 4 giugno in Italia, arriva la confema: “Maltempo e temporali”

Italiani pronti a gite fuori porta e magari con una bella giornata di mare programmata tenetevi forte: nei prossimi giorni, spiega il colonnello Mario Giuliacci sul proprio sito, “sul bacino del Mediterraneo troviamo una vasta area di bassa pressione con cicloni che portano sull’Italia maltempo e temporali“. Nello specifico, informa ancora il colonnello, per venerdì 2 giugno fenomeni temporaleschi interessanno le aree delle Alpi, Prealpi, ma senza escludere anche le zone del Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Il sole, seppur timido, interesserà maggiormente le regioni al Nord Italia e quelle adriatiche.

Ma se pensate che sia finita qui vi sbagliate. Pioggia e temporali accompagneranno anche le giornate del weekend, 3 e 4 giugno. In particolar modo un peggioramento delle condizioni meteo sarà previsto nella giornata di sabato. Stando a quanto si apprende sul sito di Mario Giuliacci, la responsabile sembra essere “un’infiltrazione di aria fresca in quota” che “porterà temporali e anche grandinate nel Nord Italia dalla mattina, mentre nel pomeriggio verrà coinvolto anche il Centro-Sud, specialmente le zone interne ma non si escludono fenomeni anche sulle coste del Mar Tirreno”.

Un consiglio spontaneo? Portare con sè l’ombrello e non dimenticare un vestiario più pesante, scarponcini inclusi, anche per quanto riguarda la giornata di domenica 4 giugno, quando i cieli torneranno a coprirsi di nuvoloni carichi di pioggia, soprattutto al Nord. Fenomeni temporaleschi che nel corso della giornata si sposteranno anche verso il Centro-Sud.