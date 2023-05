Meteo Italia, nel giro di poco la situazione potrebbe cambiare drasticamente: la primavera forse più atipica degli ultimi anni, con precipitazioni quasi autunnali soprattutto nel mese di maggio, potrebbe diventare presto un ricordo e non solo per le tre settimane che ci separano dall’inizio dell’estate. A cambiare, e in maniera vertiginosa, potrebbero essere le temperature con picchi roventi addirittura più alti di quelli registrati nella bollente estate 2022, tra le più calde di sempre. A spiegare cosa sta succedendo è il sito www.meteogiuliacci.it.

Che scrive: “Negli ultimi anni abbiamo avuto delle occasioni di valori sui 35 e 36 gradi diffusi addirittura a fine maggio e nei primi giorni di giugno. Basti ricordare l’esempio estremo del maggio 2009 oppure di quello passato. Potremmo anche ricordare il caldo tremendo di inizio giugno 2015. Per adesso lo spauracchio di questi mesi estremi per fortuna non c’è. Ma attenzione…”.





Meteo Italia, il caldo potrebbe esplodere tra poche settimane

“Nei prossimi 15 giorni non dovrebbero esserci presenti anticicloni vasti. L’Italia non avrà sulla sua testa campane anticicloniche particolarmente persistenti. Però vedendo il pattern europeo non possiamo nemmeno dire che ci saranno delle perturbazioni”. Nel giro di pochi giorni, quindi, si potrebbero toccare temperatura da luglio inoltrato. Una bolla di energia così forte da poter provare eventi estremi.

“L’unico pericolo potrebbe originare dai fenomeni meteo estremi che ricordiamo sono difficilmente prevedibili e purtroppo ci potrebbero accompagnare fino a metà autunno”. Intanto per questa settimana sono attese nuove precipitazioni. Anche nel corso della settimana appena iniziata infatti l’Italia si troverà ancora una volta intrappolata in una sorta di ‘palude barica’ con conseguenze dirette su molte regioni.

Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, comunica che “in settimana è attesa una configurazione barica particolare: l’anticiclone occuperà una zona insolita, stazionando tra le Isole britanniche e la Penisola scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori. Sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali”.