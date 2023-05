Meteo Italia, le previsioni arrivano puntuali. Con l’estate alle porte, la mente inizia a viaggiare con il pensiero, per progettare alcuni giorni di relax e divertimento in grado di alleggerire il carico di stress accumulato nei lunghi mesi invernali. Ma prima che le ferie vengano firmate dal vostro capo, ecco arrivare il ponte del 2 giugno. Quale occasione migliore per non tentare una piccola fuga lontano dal caos della città? Ma prima sempre meglio scoprire se il meteo sarà dalla vostra parte. Ecco le previsioni.

Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno 2023. Avete voglia di coccolarvi un po’ sotto i caldi raggi del sole? L’estate sta annunciando il suo arrivo, ma prima il ponte in arrivo del 2 giugno potrebbe rappresentare per molti italiani il primo tentativo di evasione: il meteo permetterà gite fuori porta e la prima tintarella? Gli esperti ci aiutano a preparci al meglio e tirano fuori la cosiddetta “palude barica”. Di cosa si tratta? Alle curiosità risponde l’esperto Mario Giuliacci.

Leggi anche: “Allarme rosso”. Non c’è pace in Emilia-Romagna, la notizia dalle terre devastate dall’alluvione





Le previsioni meteo per il ponte del 2 giugno 2023: in arrivo la “Palude barica”

Sembra che con il termine “palude barica” gli esperti vogliano sottolineare la tendenza “variabile” delle condizioni meteo. Una via di mezzo tra il rischio di incontrare qualche nuvolone di pioggia, ma anche giornate di sole e cielo blu. Il consiglio è quello di portare con sè un ombrello e degli scarponcini, soprattutto se le vostre passeggiate avverranno sulle Alpi e sugli Appennini dove il pericolo di piogge improvvise potrebbe essere sempre in agguato.

Come sottolineato più volte dagli esperti meteo, se da un lato è possibile prevedere con maggiore precisione calde ore assolate, lo stesso non può dirsi per temporali e grandinate, che riescono a farsi annunciare poco prima che la precipitazione abbia inizio. In ogni caso come si apprende su IlMeteo.it “l’Italia si troverà ancora in questa sorta di “gabbia ciclonica”; tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole“.

Ricapitolando dunque le previsioni meteo in vista della settimana, a partire da lunedì fino a giovedì si assisterà a un vortice di bassa pressione che dall’Algeria passerà dalla Tunisia fino a raggiungere le Isole Maggiori con ripercussioni in Italia come piogge e fenomeni sporadici ma a tratti temporaleschi soprattutto negli orari pomeridiani. Ma il sole potrebbe comunque segnare la giornata del 2 giugno. Con un ombrello in borsa, si parte sempre più sicuri.