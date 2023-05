Antonella Clerici, guai per la conduttrice: salta la puntata di ‘è sempre mezzogiorno’, il programma di cucina diventato ormai un cult per milioni di appassionati. Il motivo di questa improvvisa latitanza lo ha spiegato la conduttrice che pochi giorni fa è stata al centro di voci che la vogliono ad un passo dall’addio alla Rai. Voci, va detto, e nulla più visto che nessuno in Rai si sogna di perdere un pezzo da novanta come Antonella Clerici capace, in pochi anni, di far affermare un programma nato dal nulla e senza alcun tipo di tradizione.

>Maltempo, l’annuncio di Mario Giuliacci: le previsioni per il ponte del 2 giungo 2023

Il motivo per il quale la Rai forse mai si priverebbe di Antonella è nella sua empatia e incredibile sensibilità che, da sempre, fanno sì che ognuno si possa rivedere nella forza e nella fragilità della conduttrice. Esempio sono stati i giorni immediatamente successivi l’alluvione in Emilia Romagna quando, durante la diretta, non era riuscita a trattenere le lacrime.





Antonella Clerici malata, salta la puntata di ‘È sempre mezzogiorno’

Antonella Clerici, commossa, aveva detto: “Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece…Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco”. Dopo essersi scusata per le sue lacrime in diretta, Antonella aveva deciso di concludere il momento in maniera speciale.

Lasciando la parola allo chef Daniele Persegani che aveva voluto mandare un messaggio di speranza e di fermezza a tutti gli italiani: “Noi dell’Emilia-Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani. Questo a condizione che ci venga data la possibilità”. Sulla questione Antonella è tornata più volta e forse lo avrebbe fatto anche oggi se la diretta non fosse saltata.

Spiega Antonella come a bloccarla sia stata un’influenza. Sul suo profilo Instagram spiega come sia: “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto” ha scritto Antonella nella descrizione del post Instagram. “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione arrivati.