Oggi, giovedì 18 maggio, è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno condotto da Antonella Clerici. Tale puntata è stata aperta con delle immagini relative alla tragedia che in questi giorni si sta abbattendo in un regione d’Italia. La conduttrice ci ha tenuto ad invitare i cittadini della regione in questione a tenere duro e guardando le foto trasmesse non è riuscita a trattenere le lacrime ed ha avuto un crollo.

Nello specifico parliamo dell’alluvione che si è abbattuta qualche giorno fa in Emilia-Romagna. Antonella Clerici ha voluto aprire il suo programma con un omaggio alle vittime e affermando: “Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna”. Sono tantissimi i video che girano sul web in questi giorni, i quali mostrano il momento difficile e triste che stanno attraversando i cittadini di questa regione. Proprio per questo, la conduttrice non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare ad un pianto di fronte alle telecamere.

Antonella Clerici crolla: le lacrime per la tragedia italiana

Antonella Clerici, dopo la visione delle tristi immagini, ha confessato in lacrime: “Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece…Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco“. La conduttrice di È sempre mezzogiorno ha poi anche fatto notare che non conosce una sola persona che non ami tale regione.

Dopo essersi scusata per le sue lacrime in diretta, Antonella ha deciso di concludere il commovente momento presentando ai telespettatori lo chef emiliano Daniele Persegani. Quest’ultimo ha voluto precisare in trasmissione un dettaglio sui cittadini dell’Emilia-Romagna: “Noi dell’Emilia-Romagna non abbiamo paura di lavorare, di sporcarci le mani. Questo a condizione che ci venga data la possibilità”.

"Romagna mia in realtà è Romagna nostra!". Le lacrime di @antoclerici rivolte alla popolazione dell'#EmiliaRomagna #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/7q4V7DdGfD — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) May 18, 2023

Tra i personaggi famosi che si sono esposti per l’Emilia-Romagna c’è stata innanzitutto Simona Ventura che ha condiviso un post sui suoi social. Subito dopo anche Laura Pausini ha mostrato la sua vicinanza, chiedendo di farle sapere come può essere d’aiuto, anche se a distanza. A condividere un post sulla situazione è stato anche il cantante Vasco Rossi e Samuele Bersani ha commentato il tutto affermando: “Un tonfo al cuore vederla piegata. In ginocchio”.