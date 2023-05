Antonella Clerici è una delle conduttrici televisive più in vista alla Rai ed è amatissima dal pubblico grazie alle sue trasmissioni È sempre mezzogiorno e The Voice Senior. E proprio durante il programma che va in onda ogni giorno su Rai1, ha detto qualcosa di inaspettato. La puntata del 25 maggio non sarà dimenticata facilmente dai telespettatori, i quali hanno assistito ad una frase sibillina della padrona di casa che sta facendo preoccupare.

Qualche giorno fa Antonella Clerici è crollata in lacrime nella trasmissione Rai a causa dell’alluvione in Emilia-Romagna: “Penso che molti non avranno casa ora, hanno perso tutto. Gli albergatori erano pronti per la stagione, e invece…Le immagini stringono il cuore, mi emoziono. Non ho mai nascosto che per la Romagna ho un amore pazzesco. Forse è anche l’età. Ma è un dolore pazzesco”. Ora torniamo all’argomento principale.

Antonella Clerici e la Rai, la frase di lei fa preoccupare il pubblico

Sono bastate poche parole a far scoppiare praticamente il caos intorno ad Antonella Clerici e alla Rai. Nel corso dell’appuntamento televisivo andato in onda, è successo un episodio particolare in studio. In piena diretta una assistente ha fatto capolino nella sua trasmissione perché c’era un pezzo di pavimento, che si era improvvisamente tolto. A quel punto la presentatrice è andata verso la lavoratrice ed ecco che ha detto una frase davvero sorprendente.

Visto il trambusto che si è scatenato nell’ultimo periodo alla Rai, con l’addio di Fabio Fazio e le dimissioni di Lucia Annunziata presentate poche ore fa, è scattato l’allarme anche sulla Clerici dopo queste sue parole: “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”. Quindi, c’è chi teme che le decisioni prese dall’esecutivo Meloni, che ha voluto fare una vera rivoluzione, anche lei possa pagarne le conseguenze e sia costretta a lasciare la tv pubblica.

Staremo a vedere se questa sua dichiarazione sia stata una semplice battuta o se ci sia qualcosa di vero, dietro la sua ipotetica cacciata dalla Rai. Sarebbe inoltre a forte rischio anche il futuro di Serena Bortone, che potrebbe passare a Discovery come Fazio.