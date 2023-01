Matteo Messina Denaro, la confessione della presunta amante del boss. Abiti da donna in uno dei covi del boss di Cosa Nostra. Caccia dunque all’amante di Matteo Messina Denaro atta a fornire indicazioni utili per la ricostruzione di una rete di contatti che hanno riguardato il periodo di latitanza del boss. Oggi la notizia di una donna che si sarebbe presentata in caserma per rilasciare la sua versione dei fatti. Da quanto emerso sembra che la donna fosse anche amica di Andrea Bonafede.

La confessione di una donna su Matteo Messina Denaro: potrebbe essere l’amante del boss? Si sarebbe presentata alla stazione dei carabinieri di Campobello e a quel punto la sua deposizione dei fatti è stata presa in incarico dagli inquirenti del Ros e del comando provinciale di Trapani: sarebbe la terza donna frequentata dal boss.

Leggi anche: Matteo Messina Denaro, la scoperta nel covo: nomi, numeri di telefono, appunti sui politici





La confessione di una donna su Matteo Messina Denaro: “Non sapevo chi fosse”

Da quanto si apprende la presunta amante del boss si sarebbe presentata di sua spontanea volontà presso la caserma. Come confermato da Repubblica, la donna avrebbe confermato di aver frequentato “l’uomo visto in televisione. Non sapevo chi fosse”. Lo avrebbe riconosciuto solo nel momento dell’arresto. Questo è accaduto dopo il noto ritrovamento nella casa-covo di vicolo San Vito, dove sono stati rinvenuti nell’armadio abiti femminili che lasciavano presumere l’esistenza di una relazione stabile nella quotidianità di Matteo Messina Denaro.

Una versione della donna che ha convinto gli investigatori solo fino a un certo punto. Infatti dopo la deposizione rilasciata dalla donna, gli inquirenti hanno disposto una perquisizione in casa della donna per comprendere la veridicità o meno della testimonianza. La vita sentimentale di Matteo Messina Denaro potrebbe essere altrettanto importante nel quadro del periodo di latitanza da ricostruire.

Nella vita del boss si ricordano diverse presenze femminili, come Sonia, che il boss lasciò con queste parole scritte in una lettera con su scritto: “Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto da cui non so come uscirò per il semplice fatto che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me, non ne vale la pena…”. E ancora Maria, le cui tracce condussero al covo a Milwaukee, e Andrea, receptionist dell’hotel Paradise Beach di Castelvetrano.