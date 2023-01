Dall’agenda di Matteo Messina Denaro scoperta nell’appartamento di Campobello di Mazara si viene a sapere della figlia: il boss si duole del fatto che questa ragazza (nata quando lui era già latitante e che lui non ha riconosciuto) non vuole vederlo. La ragazza in questione si chiama Lorenza Alagna: sua mamma Franca è la sorella di Michele Alagna, alter ego del patron della Valtur Carmelo Patti finito sotto indagine proprio perché sospettato di ripulire i soldi del clan.

Il quotidiano Repubblica prova a tracciare un profilo di Lorenza Alagna, che oggi ha 26 anni, ma si vuole tenere ben lontana dall’ombra del padre. La ragazza è mamma di un bimbo di un anno e mezzo e sia i magistrati che gli investigatori giurano che Lorenza non abbia mai visto il padre: “Lorenza – ricorda Roberto Piscitello, oggi sostituto procuratore a Marsala ma che per molti anni alla Dda di Palermo ha dato la caccia a Messina Denaro – posso dire quasi di averla vista nascere. Ovviamente, per tutti questi anni, madre e figlia sono sempre state sotto strettissima osservazione nella speranza che una qualsiasi mossa ci portasse dal latitante. Ma non è stato così, per questo mi sento di affermare che è vero che Matteo Messina Denaro non ha mai incontrato sua figlia”.

“Via, non ho nulla da dire, lasciatemi in pace”, sono le poche parole di Lorenza Alagna ai cronisti appostati per scoprire qualcosa in più di lei. Sembra abbastanza improbabile che questa ragazza possa aver voglia di andare a trovare il padre ora rinchiuso nel carcere dell’Aquila. Lo si capisce, scrive Repubblica, da una intercettazione fatta a casa Messina Denaro nel 2007. A parlare è la nonna paterna, Lorenza Santangelo, che dice all’altro suo figlio: “Devi dire a tuo fratello che ha una figlia che a dicembre ha compiuto 11 anni e che è arrivato il momento che qualcosa pure a lei la scriva. Perché adesso la ragazzina inizia a fare domande sul padre e lui non può continuare ad ignorarla come ha sempre fatto dimenticandosi anche del compleanno della figlia”.

Lorenza Alagna frequentava il liceo scientifico Michele Cipolla e scriveva anche temi sulla legalità, ma non ha mai partecipato alle giornate antimafia, come quella organizzata nel 2014. “Lorenza, mi piacerebbe incontrarti”: è l’appello che le ha lanciato Elena Ferraro, l’imprenditrice-coraggio che aveva detto no ad una estorsione del clan Messina Denaro. Un invito che cadde nel vuoto: ma a 18 anni, pare con l’autorizzazione del padre, la ragazza e sua mamma lasciano la casa dei Messina Denaro e si trasferiscono altrove.

La 26enne si iscrive all’Università, ma non termina gli studi. Oggi Lorenza Alagna è una giovane donna che vorrebbe solo passare inosservata, conclude l’articolo di Repubblica firmato dall’inviata Alessandra Ziniti. Il suo profilo Instagram è privato, mentre su Facebook ha pubblicato uno sfogo qualche anno fa: “Quanto vorrei l’affetto di una persona e purtroppo questa persona non è presente al mio fianco e non sarà mai presente per colpa del destino”.