L’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro continua a tenere banco. Ma ora le attenzioni si sono spostate soprattutto sulle donne del boss di Cosa Nostra, infatti il Giornale di Sicilia ha fatto una sorta di sintesi delle persone di genere femminile che ruotavano intorno a lui. E si è parlato anche di sua figlia Lorenza, che nelle scorse ore ha anche rilasciato un’intervista che è stata pubblicata da Il Fatto Quotidiano. Le sue sono state parole inequivocabili, che vogliono chiarire definitivamente il suo pensiero.

Quindi, c’è grande curiosità su Matteo Messina Denaro e le donne che hanno avuto a che fare col boss nel corso della sua vita. Oggi lui ha 60 anni ed è rinchiuso nel carcere de L’Aquila in regime di 41 bis, come disposto dal ministro della Giustizia, Nordio. Inoltre, sarebbe anche stato individuato dalle forze dell’ordine un secondo covo appartenente al capo di Cosa Nostra, dopo il primo trovato a Campobello di Mazara. Anche questo si troverebbe nello stesso paese in provincia di Trapani.

Matteo Messina Denaro, le donne del boss di Cosa Nostra

Parlando delle sue partner, le prime notizie che abbiamo su Matteo Messina Denaro in riferimento alle donne che sono state insieme al boss fanno riferimento a Sonia. Questo quanto scrisse lui, come riportato dal Giornale di Sicilia: “Non voglio nemmeno pensare di coinvolgerti in questo labirinto, da cui non so come uscirò per il semplice fatto che non so come e quando ci sono entrato. Non pensare più a me, non ne vale la pena”. E quindi decise di lasciare la fidanzata per iniziare la sua latitanza.

Poi ha iniziato una storia d’amore con Franca Maria Alagna e dalla loro unione nacque la figlia Lorenza nel 1995. Franca e Lorenza Alagna hanno poi deciso di vivere al di fuori di Castelvetrano, terra natale di Matteo Messina Denaro. Ora la figlia ha dato anche un nipote al boss, precisamente il 14 luglio del 2021. Ma lui ha anche avuto liaison con una ragazza originaria dell’Austria, Andrea Hasleher, e con Maria Mesi. Di quest’ultima era follemente innamorato: “Sei la cosa più bella che ci sia”. Ora ha rotto il silenzio la figlia.

Queste le parole di Lorenza Alagna, che non avrebbe mai avuto un incontro col papà, a Il Fatto Quotidiano: “Non voglio sapere niente, lasciatemi perdere, fate finta che io non esista. Non voglio rilasciare interviste, non voglio stare sotto i riflettori. Basta. Io sono una ragazza normalissima come tutte le altre. Voglio essere lasciata in pace. Dovete fare finta che io non esisto”.