“Cosa succede a Natale”. L’allarme di Bassetti e la conferma di Pregliasco su Covid e influenza

Il Covid non è ancora sconfitto, ed i suoi effetti potrebbero vedersi in maniera amplificata a Natale: lo spiega il professore Matteo Bassetti. Ad Adnkronos salute il direttore della Clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova ha spiegato come: “Gli anziani, soprattutto gli over 80, stanno sottovalutando la vaccinazione anti-Covid e anche quella antinfluenzale. Questo è un errore e un rischio altissimo in vista del Natale che non possiamo permetterci. Abbiamo davanti ancora un mese da qui alle festività, gli anziani che non hanno fatto le vaccinazioni le facciano subito”.



“Il Natale sarà tranquillo solo se vaccinati, ma temo che ci sarà una brutta influenza mischiata al Covid, con un picco probabile proprio a Natale, e sarà anche difficile fare diagnosi differenziate”. Spiega ancora Bassetti come: “potrebbe essere un Natale con tante persone influenzate” quindi “se vogliono passare delle belle vacanze a dicembre con i nipoti e i figli, soprattutto in compagnia degli anziani e dei fragili, occorre che quest’ultimi si vadano a vaccinare contro Sars-CoV-2 e contro l’influenza”.

E ancora: “Stiamo vedendo tantissime persone che nel 2022 non hanno fatto la vaccinazione anti-Covid – rimarca – parliamo di over 80 che non possono prescindere dalla quarta dose”. Ad invitare gli italiani ad un maggiore attenzione è stato anche Fabrizio Pregliasco: “Ci sarà una risalita dei casi Covid, e anche un mix tra diversi tipi di influenza, quindi avremo un impatto clinico sul servizio sanitario nazionale, sugli ospedali. Ci dovrebbe essere una pianificazione, a mio avviso. Senza voler essere menagrami o pensare al peggio”.



Solo pochi giorni fa il professor Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), a margine del XXI congresso nazionale della settimana scorsa a Roma precisava: “I dati che abbiamo oggi ci dicono che Covid-19 sta riprendendo vigore. La circolazione di queste varianti con grandi capacità di trasmissione fa sì che il virus circoli maggiormente”.



“Quindi credo sia indispensabile che il ministero della Salute affronti questo andamento epidemico con una valutazione settimanale. Per essere pronto ad avviare quelle che sono le misure necessarie a contrastare la circolazione laddove ci fosse un incremento significativo. Se necessario occorrerà riconsiderare le misure di contenimento, tra le quali l’eventuale uso di mascherine in determinati ambienti, ad esempio”.

