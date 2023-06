Morta dopo il concerto del suo cantante preferito: Martina Ventura aveva solo 26 anni. Ferito il fidanzato, ora in ospedale ma non correrebbe pericolo di vita. La coppia era partita da Rieti: direzione stadio Olimpico di Roma, per il concerto di Tiziano Ferro. Ma a casa Martina non ci è più tornata. Da quanto è stato possibile ricostruire, sabato 24 giugno aveva raggiunto il compagno e insieme sono andati alla prima delle due serate del cantautore di Latina.

Dopo il concerto, la tragedia. Poco dopo le 6 del mattino di domenica 25 giugno gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti all’altezza del civico 401 di via della Pisana per lo scontro di una Renault Clio contro un muro. All’interno dell’auto un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 28 e 26 anni. Martina Ventura è praticamente morta sul colpo.

I soccorritori intervenuti sul luogo dell’incidente nulla hanno potuto se non accertare il decesso della ragazza di Rieti. Rimasto ferito il compagno, alla guida dell’auto: dopo le prime cure del personale del 118 è stato trasportato dall’ambulanza in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Ancora da accertare le cause e la dinamica esatta dell’incidente costato la vita a Martina Ventura. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasportata al policlinico Gemelli. Intanto dai test cui è stato sottoposto il 28enne è risultato negativo sia al consumo di stupefacenti che di alcol.

Come riporta il quotidiano Il Messaggero, la ragazza era originaria di Marcetelli, piccolo paese della provincia di Rieti, ma abitava in via Nuova, nel centro di Rieti. È stata anche ricordata nella processione dei Ceri della città, che per alcuni minuti ha fatto sosta davanti al portone di via Nuova.