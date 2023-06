Tragedia sulla strada, tra le vittime anche una mamma. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto nei pressi di Pesaro. Alla guida del suv Bmw in fuga dai carabinieri, un giovane macedone di 27 anni, Sultan Ramadani, mentre a bordo della Fiat 500 X la 32enne Martina Mazza, mamma di un bambino di 5 anni, la sorella Alessia e l’amico Kelvin. Per i tre doveva essere una giornata di piacere: raggiungere la città e trascorrere alcune ore di relax insieme per una passeggiata al mare. Purtroppo, però, non è andata così.

Martina Mazza muore a 32 anni e lascia un figlio di appena 5 anni. Insieme alla sorella e a un amico, Martina non avrebbe mai immaginato di andare incontro alla morte. Lungo il tragitto in macchina verso Pesaro intorno alle 16,35 lungo la Montelabbatese, i tre sono stati travolti dal suv in corsa, che viaggiava ad alta velocità ovvero a 150 all’ora. A riferire del drammatico incidente Il Resto del Carlino.

Martina Mazza muore a 32 anni e lascia un figlio di appena 5 anni: il drammatico schianto con il suv in corsa

Alessia e l’amico Kevin sono rimasti feriti in maniera grave e una volta soccorsi sono stati trasportati d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Ancona. Salvo il figlio della giovane mamma, lasciato a casa alle cure dei nonni. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica del drammatico incidente, ma si apprende che la 500 X di Martina dopo lo schianto sia stata scaraventata in un fossato, a una decina di metri dal punto dell’impatto. Si indaga anche sui motivi per cui il macedone 27enne alla guida del suv si sia dato alla fuga alla vista dei militari. A dare alcune informazioni preziose, l’amico a bordo del mezzo.

Il passeggero, salvo per miracolo, avrebbe confermato, riferisce Il Resto del Carlino, che il 27enne era precedentemente andato incontro ad alcuni guai con la giustizia non troppe settimana fa dall’incidente. Riferisce Il Resto del Carlino: “A terra, per circa trenta metri, ci sono pezzi delle vetture ovunque. La Bmw nello schianto ha perso una gomma ed ha percorso circa venti metri col cerchione senza carambolare per puro caso nelle altre auto che stavano viaggiando verso monte”.

Per quando riguarda la giovane mamma, si apprende sempre sulla testata giornalistica, che la donna proveniva da un matrimonio difficile con un uomo con precedenti. Martina però ha trovato la forza di allontanarsi per garantire al figlio una vita degna di essere chiamata tale. E infatti la donna era molto legata ai genitori, sempre presenti al suo fianco e nonni amorevoli, grazie ai quali Martina stava ricominciando piano piano a guardare al futuro con più speranza.