Morta in un incidente stradale mentre si recava a una gara di ballo con le sue figlie. La donna stava portando le bambina a una gara di ballo, quando ha perso il controllo del suo Suv e si è schiantata contro un terrapieno nel sud della contea di San Diego. La donna aveva 35 anni, non indossava la cintura di sicurezza, e nello schianto è stata catapultata fuori dall’automobile cadendo rovinosamente sull’asfalto. Un impatto fatale, visto è morta prima dell’arrivo dei soccorsi.

All’interno dell’auto distrutta c’erano le figlie Moxie, 9 anni, e Roxie, 3. Dopo aver visto l’incidente, due ragazze si sono precipitate verso l’auto, mentre il gas fuoriusciva dal suv, e hanno tirato fuori le bambine dal mezzo e metterle in salvo fino all’arrivo dei soccorritori.

Bonnie Baum Roth, muore a 35 anni in un incidente stradale

“Le due bimbe sono al sicuro grazie alle due eroine che le hanno aiutate a uscire dai rottami dell’auto”, ha scritto la madre della vittima (Bonnie Baum Roth ) Cheryl Baum, nella campagna pubblicata sulla piattaforma GoFundMe creata per aiutare la famiglia. “Questa è stata una perdita sconvolgente per l’enorme comunità di persone che Bonnie ha toccato nel suo breve lasso di tempo qui”, si legge ancora.

La 35enne era infatti molto nota grazie alle due figlie Moxie e Roxie, campionesse di ballo nei più importanti concorsi degli Stati Uniti. Non solo, su Instagram, dove pubblicava foto, video delle figlie ma anche momenti familiari di tutti i giorni, Bonnie Baum Roxie era seguita da 20mila follower. Su Instagram sono stati tantissimi i messaggi che i suoi follower hanno lasciato sotto alle immagini e ai filmati in cui mostrava sorridente insieme alle sue figlie.

Dopo l’incidente stradale, le due ragazze intervenute sul posto hanno coperto il corpo di Bonnie Baum Roxie in modo tale da non farlo vedere alle bambine. “Ho sentito che è stato molto difficile tirarli fuori, i bambini urlavano. Poteva succedere loro di tutto”, ha detto la madre della vittima e nonna delle bambine ad ABC 10.