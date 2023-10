Mamma uccisa dalla suocera, la tragedia sotto gli occhi della figlia. L’incidente è avvenuto in via San Domenico, in centro a Figline Valdarno. Purtroppo il destino per Martina Breschi è stato avverso. Nata a Prato, la vittima, diventata mamma nell’ottobre del 2022, aveva deciso insieme al compagno di trasferirsi all’estero. La coppia viveva tra la Germania e Londra alla loro figlia. In occasione del primo compleanno della bimba e del battesimo, i due hanno pensato di festeggiare in Italia dai parenti. Poi la tragedia.

Martina Breschi uccisa dalla suocera a 31 anni. La dolorosa vicenda ha del surreale eppure tutto è accaduto drammaticamente sotto gli occhi della figlia. Le due donne, riporta La Nazione, erano uscite per ultimare le compere in previsione dei festeggiamenti. Martina era intenta a caricare le buste nel bagagliaio di una Mini Cooper con il cambio automatico, quando la suocera, 66 anni, ha inserito la retromarcia investendo la nuora.

Purtroppo per la giovane mamma nulla da fare. Lanciato l’allarme, sul posto è sopraggiunto anche il compagno Gian Marco, figlio della donna che ha investito Martina. Sotto choc l’uomo e la madre, che dopo aver appreso della decesso della nuora è stata ricoverata in stato di choc. Nessuna autopsia verrà disposta sul cadavere, mentre spetterà al pm di Firenze la valutazione del caso.

Sul posto anche i militari della polizia locale che hanno dunque eseguito i dovuti rilievi del caso disponendo anche una perizia sulla vettura. I soccorsi del 118 hanno fatto di tutto per portare in vita Martina, ma purtroppo il suo cuore ha smesso per sempre di battere nel giro di poco tempo. Stando alla prima ricostruzione della dinamica del drammatico incidente, l’auto, con cambio automatico, pare fosse ferma in leggera discesa quando è avvenuta la tragedia.

La drammatica notizia del decesso della giovane mamma, felice di festeggiare il primo anno di vita della figlia e pronta a vivere la gioia della cerimonia del battesimo, ha fatto cadere nel più profondo sconforto l’intera comunità di Pulicciano, frazione di Castelfranco Piandiscò, unita intorno al dolore della famiglia. I funerali per l’ultimo addio a Martina verranno celebrati nella chiesa di Sant’Agostino a Prato.