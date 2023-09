Eredità di Silvio Berlusconi, ancora aggiornamenti. Nelle ultime ore non si fa che parlare della spartizione del ricco patrimonio dell’ex premier e leader di Forza Italia. Stando alle ultime notizie riferite su Il Messaggero, sembra che i figli abbiano accettato e firmato le ultime volontà testamentarie del padre defunto: l’eredità tra i 5 figli non sarebbe stata spartita in modo equo. A trarre maggiori vantaggi tra i 5 ereditieri, sarebbero stati i primogeniti Pier Silvio e Marina. Ma per quanto riguarda Marta Fascina? Nel testamento l’ex premier non si è certo dimenticato di lei.

Marta Fascina e l’eredità di Silvio Berlusconi, cosa è stato deciso. L’11 settembre i 5 figli dell’ex premier e leader di Forza Italia si sarebbero trovato a firmare e accettare definitivamente le condizioni testamentarie in merito alle ultime volontà del padre. Pier Silvio e Marina Berlusconi sembravano essersi aggiudicati i maggiori benefici per un ammontare di circa 1,6 miliardi ciascuno.

Leggi anche: “Hanno scoperto dov’è”. Marta Fascina, come vive a quasi due mesi dalla morte di Berlusconi





Marta Fascina e l’eredità di Silvio Berlusconi, cosa è stato deciso per lei

Secondo quanto riferito su Il Messaggero, dunque, i figli non riceveranno tutti la stessa quota secondo la volontà del Cavaliere. Procedendo con ordine e seguendo la valutazione fatta da Forbes, il totale del ricco patrimonio dell’ex premier ammonterebbe a un totale di 6,35 miliardi di euro. Il 60% sembra essere stata destinata a Marina e Pier Silvio. Per quanto riguarda il restante 40%, questo sembra andare diviso tra Barbara, Eleonora e Luigi. Ma cosa e quanto sarebbe stato destinato a Marta Fascina? Nonostante ormai siano passati alcuni mesi dalla scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi, sconfitto com’è noto da una leucemia letale, Marta Fascina continua a metabolizzare la dolorosa perdita.

“Vive immersa nel lutto, non solo non ha finito di elaborarlo ma non ha nemmeno iniziato. Gli amici sono preoccupati, chi le vuole bene è abbastanza preoccupato per questa ragazza. Non riesce a venire fuori da questa situazione, non riesce a farsi una ragione”, riportava un articolo su Il Corriere della Sera. Alla compagna dell’ex premier rimasta al suo fianco fino all’ultimo respiro, sembra che siano state destinati ben 100 milioni di euro. E le ultime volontà di Silvio Berlusconi, ad inclusione della cifra destinata alla Fascina, sarebbero state accettate dai 5 figli senza beneficio dell’inventario ovvero senza alcuna obiezione. Girano voci discordanti anche su un possibile impegno imprenditoriale della Fascina nelle aziende della famiglia Berlusconi. Ma tutto lascerebbe pensare, almeno per il momento, che la Fascina possa preferire restare in ombra e lasciare che siano i figli dell’ex premier a proseguire le attività del padre.

Resta il fatto che Marta Fascina stia preferendo il massimo riserbo e questo non solo per quanto riguarda la vita privata, bensì anche quella pubblica. Infatti l’ultima uscita pubblica risalirebbe all’ occasione della consegna del trofeo Berlusconi a Monza. Dalla scomparsa del compagno ad oggi, Marta Fascina sta dunque limitando la sua presenza a eventi che potrebbero condurla sotto la luce dei riflettori. E questo, riportava un articolo di Repubblica, nonostante “prima della scomparsa del fondatore aveva voluto avere un ruolo nel partito e sembrava lei la prescelta da Marina Berlusconi e Pier Silvio, soprattutto, come cinghia di trasmissione tra la famiglia e il partito”. E dopo? Stando a quanto riportato su Libero Quotidiano Marta Fascina “ha inviato un solo messaggio alla convention di Forza Italia che si è tenuta a Gaeta” e questo unitamente “alla pubblicazione di uno stato WhatsApp dedicato proprio a Silvio”.