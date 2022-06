“È suo il corpo”. Finite le speranze di trovare in vita Marco, era scomparso da 2 settimane

Marco Belmonte trovato cadavere, sono finite le speranze della famiglia. Era scomparso lo scorso 20 maggio a Montegranaro, il suo corpo è stato notato da alcuni pastori nel pomeriggio di lunedì in un campo lungo il Chienti. Aveva 48 anni e stando a quanto emerso dall’ispezione cadaverica, il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Sul corpo non erano infatti presenti ferite né altri elementi che potessero far pensare ad una morte violenta.

Scrive il Resto del Carlino come il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione e seminudo.Prima di riconsegnarla ai suoi cari, la salma è rimasta nell’obitorio al ‘Murri’ di Fermo, a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’ispezione cadaverica condotta ieri mattina. Belmonte, che mancava da casa da una settimana, risiedeva a Montegranaro, ma era originario di Trodica di Morrovalle. Lascia un figlio.





Marco Belmonte trovato cadavere: lascia un figlio

La sua vita si svolgeva soprattutto sul versante maceratese dove era piuttosto conosciuto, tanto che, ieri, appena arrivata la triste conferma dell’identità del deceduto, amici e conoscenti hanno affidato il loro dolore e la vicinanza alla famiglia ai social con espressioni di affetto per Marco. Belmonte, al momento lavorava per il Cosmari e in questa veste aveva fatto l’operatore per la pulizia delle strade in diverse località del maceratese. (Leggi anche “L’abbiamo ritrovata…”. Ricordate Gaia? La ragazza che a soli 19 anni era scomparsa da casa creando scompiglio in tutta la famiglia e la città che si era subito mobilitata per ritrovarla)

