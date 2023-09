Lutto per Roberto Burioni, l’annuncio nelle ore scorse. Virologo di fama mondiale, Burioni è diventato famoso durante la triste stagione del Covid. Solo pochi giorni fa era intervenuto per dire la sua sulla nuova variante Eris non usando, come suo solito, mezze misure. “La maggiore capacità della variante EG.5 di infettare i polmoni viene dedotta da uno studio non ancora pubblicato su criceti. Uno studio su criceti non permette di trarre alcuna conclusione, per cui questo è puro terrorismo. Vediamo di non esagerare”.

Intanto, gli ultimi dati segnalano in Italia un aumento delle reinfezioni. “La percentuale di infezioni riportate in soggetti con almeno un’infezione pregressa è in aumento e intorno al 39%” secondo l’ultimo monitoraggio settimanale a cura di Istituto superiore di sanità e ministero della Salute, rispetto al 36% della rilevazione precedente, riporta Adnkronos.





Lutto per Roberto Burioni, a 94 anni è morto il papà

“Gli studi ad oggi effettuati – spiegava la relazione tecnica sui risultati dell’indagine – evidenziano che EG.5 è caratterizzata da un elevato tasso di crescita che, insieme ad una diminuita capacità neutralizzazione da parte di anticorpi verso altre varianti, giustificherebbe la sua prevalenza in diversi Paesi”. Tuttavia, “ad oggi non si evidenziano rischi addizionali per la salute pubblica rispetto ai lignaggi co-circolanti”.

Parole quelle del docente di Microbiologia e Virologia all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano che hanno preceduto di poco quelle di un terribile lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Il papà del noto virologo è morto oggi a 94 anni. A darne notizia sui suoi canali social: “Alle soglie dei 94 anni- scrive Burioni- questa mattina si è spento serenamente mio padre Gaetano”.

“Dopo una vita lunga piena di sacrifici, affetto, e dedizione”. Tantissimi i messaggi arrivati per ricordare il dottor Burioni ed esprimere condoglianze al figlio. La data dei funerali al momento non è stata comunicata. Ma è probabile che saranno celebrati tra lunedì 11 settembre e martedì 12.