Un dolore improvviso, Lorenzo torna dal lavoro e muore davanti alla moglie. Aveva 49 anni

Lorenzo Peruzzi è morto per un malore a Casagiove, in provincia di Caserta, molto probabilmente per il forte caldo. Una vera e propria tragedia ha scosso l’intera comunità del paese campano, che non può credere a ciò che è accaduto. L’uomo aveva 49 anni e il suo decesso è dunque arrivato improvvisamente, senza che ci fossero state particolari avvisaglie precedentemente. Poco prima di morire ha avvertito un dolore al braccio, quando era ritornato a casa da lavoro. A fornire tutti i dettagli sul dramma è stato Edizione Caserta sul sito.

Lorenzo Peruzzi morto per un malore a Casagiove e non è l’unica vittima del caldo definito da molti killer, che sta imperversando in Italia da tantissimi giorni. Proprio a causa del caldo due morti ci sono stati sulle spiagge del Salento. Due persone che si trovavano in vacanza a godersi il mare pugliese hanno purtroppo perso la vita, a causa delle elevate temperature che persistono da molti giorni. Le vittime sono decedute nella giornata del 27 giugno, a poche ore di distanza. Un brutto destino per loro.





Lorenzo Peruzzi morto per un malore a Casagiove (Caserta)

Lorenzo Peruzzi morto per un malore a Casagiovane davanti a sua moglie, che nulla ha potuto fare per salvare la vita al suo coniuge. Dopo aver lamentato questo forte dolore che si irradiava al braccio, ha perso i sensi ed è caduto a terra. Non si è purtroppo più rialzato e, nonostante la consorte abbia allertato immediatamente i soccorritori, il 118 ha solamente accertato la morte del 49enne. Oltre a lasciare nel dolore più profondo la moglie Tiziana, lui ha anche lasciato un figlio.

Stando a quanto è stato possibile ipotizzare finora, Lorenzo Peruzzi sarebbe deceduto a causa delle altissime temperature riscontrate per un arresto cardiaco. Il comune di Casagiove ha sospeso la festa in onore di Sant’Antonio per rispetto nei confronti dell’uomo deceduto. Ovviamente nel paese non c’era più nessuna voglia di festeggiare, dopo una tragedia simile che ha colto tutti di sorpresa. Intanto, sono stati comunicati data e orario dei funerali, che si svolgeranno a stretto giro di posta.

L’ultimo saluto allo sfortunato Lorenzo Peruzzi si terrà precisamente nella giornata di mercoledì 29 giugno a Casagiove, all’interno della chiesa di San Michele Arcangelo. L’inizio della cerimonia funebre è fissato a partire dalle ore 10. In tanti vorranno dire addio ad una persona morta troppo presto e che ha lasciato una famiglia e un’intera cittadinanza nella tristezza più assoluta.

