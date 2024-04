Doppia tragedia per una famiglia italiana. Nella notte tra lunedì 22 e martedì 23 aprile Loredana, 57 anni, si stava recando dall’anziana mamma in una casa di riposo quando ha avuto un brutto incidente. Inizialmente la donna è stata trasportata in ospedale, ma il giorno dopo è morta a causa delle ferite riportate nell’impatto.

La mamma, la signora Domenica di 83 anni, quando ha saputo quello che era capitato alla figlia non ha retto al dolore. Qualche giorno dopo è morta all’interno della RSA di San Donà di Piave dove risiedeva. Una triste vicenda che ha colpito la comunità di Campalto dove le due donne avevano amici e familiari.

Leggi anche: “È arrivata una telefonata”. La 15enne scomparsa da giorni, c’è paura: parla la mamma





La dinamica dell’incidente e la corsa in ospedale

Loredana Corona, come riportato dal Gazzettino che ha ricostruito la dinamica dell’incidente, tra lunedì e martedì stava percorrendo la Triestina, una strada notoriamente molto trafficata. Improvvisamente la donna ha avuto un malore e perso il controllo dell’auto, una Fiat Panda, che ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento stava transitando una Toyota Yaris e l’impatto frontale è stato inevitabile. Anche un Suv Chevrolet è rimasto coinvolto.

La 57enne è stata prima trasportata all’ospedale “Città del Piave” di San Donà e poi trasferita all’Angelo di Mestre. Qui, il giorno dopo, purtroppo è deceduta. Loredana lavorava in banca, in una filiale di Favaro dove viveva con il marito Paolo Cacciatori e due figli, Lisa e Pierluigi. Lascia anche un fratello, Giovanni.

I funerali della donna sono stati celebrati nella chiesa di San Benedetto. Nello stesso luogo sacro qualche giorno dopo familiari e amici hanno dato l’ultimo saluto alla mamma Domenica. Entrambe erano molto conosciute, l’anziana madre come una donna cordiale e gentile, la figlia come persona molto sensibile e disponibile. Le due erano molto legate.

“È il corpo di Rita”. Scomparsa da giorni, le ricerche finite nel peggiore dei modi