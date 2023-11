Un morto e due feriti. Questo il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto durante la notte tra sabato e domenica nella statale 387 nei pressi del bivio per Soleminis, in provincia di Cagliari, in Sardegna. La vittima si chiamava Daniele Picciau, aveva trentadue anni ed era residente nel paese di Dolianova, a pochi chilometri dal capoluogo sardo. L’uomo viaggiava su una BMW in uso a Nicola Dessì un ventottenne suo compaesano rimasto ferito.

Ferito anche un altro trentenne di Dolianova che viaggiava nel sedile posteriore, mentre è scomparso l’uomo che si trovava alla guida del veicolo. Si tratta di N.I., trentottenne anche lui residente nel paese in provincia di Cagliari, fuggito dalla scena dell’incidente prima dell’arrivo del 118 e delle forze dell’ordine.

Daniele Picciau, morto a 32 anni in un incidente stradale a Dolianova

La notizia del decesso di Daniele Picciau è arrivata al sindaco Ivan Piras, che sui social ha voluto ricordare l’uomo e stringersi alla famiglia e all’intera comunità, sconvolta per la perdita del 32enne: “Siamo tutti addolorati per la tragica scomparsa del nostro concittadino, la nostra comunità lo piange ed esprimo le mie più sentite condoglianze ai familiari”.

I due feriti soccorsi da personale del servizio di emergenza urgenza del 118 dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari e al Policlinico di Monserrato. Come detto manca una quarta persone, un trentottenne di Dolianova che si trovava alla guida dell’auto, senza patente, che è ancora irreperibile.

Vane le ricerche presso la sua abitazione o nelle strutture sanitarie del territorio. Come scrive L’Unione Sarda le ricerche coordinate dal capitano Luca delle Vedove, comandante della Compagnia dei carabinieri di Dolianova, hanno interessato le campagne, i canneti, le periferie degli abitati ma dell’uomo non c’è ancora nessuna traccia.