Tragedia in strada. Un dramma quello avvenuto in via della Stazione Ferentino (Frosinone). La comunità resta choc non appena appresa la notizia della prematura scomparsa del giovane di appena 21 anni. L’incidente è avvenuto durante le ore serali, nel corso di un temporale. Purtroppo lo scontro tra una Fiat Grande Punto e un’Audi A3 è stato inevitabile. Sul posto, il personale medico ha fatto di tutto per salvare la vita di Jacopo.

Jacopo Datti muore a 21 anni. Un incidente drammatico ha strappato via per sempre la vita del giovane di Ferentino nella provincia di Frosinone. In corso ancora gli accertamenti per comprendere la dinamica dello scontro violento avvenuto tra le due autovetture nel bel mezzo di un temporale in via della Stazione. Stando a quanto si apprende il giovane era alla guida della Fiat Grande Punto con a bordo anche un’amica che è rimasta ferita.

Jacopo Datti muore a 21 anni: un’intera comunità sotto choc dopo la notizia del decesso

La giovane passeggera è stata condotta immediatamente in ospedale così come il conducente dell’Audi A3 che viaggiava nell’opposto senso di marcia. Entrambi hanno riportato alcune ferite ma non sono in pericolo di vita. Per Jacopo purtroppo il destino è stato diverso. Il 21enne ha perso la vita poco dopo il violento impatto. Il giovane lascia un vuoto incolmabile nel cuore della comunità che ne piange la dolorosa perdita. Il giovane infatti era conosciuto in città e benvoluto da tutti.

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Jacopo. Ai carabinieri sono state affidate le indagini per risalire alle cause che hanno condotto le auto allo scontro. Non si comprende infatti se queste siano da ricondurre o meno alla scarsa visibilità per la pioggia. Non appena raggiunto il luogo dell’incidente, gli agenti hanno effettuato da subito i rilievi del caso.

La salma di Jacopo Datti si trova al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il conducente del secondo mezzo coinvolto, rimasto ferito, si legge su Fanpage, sarà sottoposto al test di rito sull’utilizzo di alcol e stupefacenti. Tra le cause al vaglio anche le condizioni del manto stradale precarie determinate dal temporale in corso al momento dello scontro.