Terribile incidente stradale sulla A1 tra Rioveggio e Sasso Marconi in direzione Bologna. È avvenuto intorno alle 3 all’interno della galleria “Allocco” all’altezza del chilometro 214, ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Per una delle persone coinvolte nell’incidente stradale non c’è stato niente da fare ed è morto.

Come spiega Autostrade per l’Italia, una persona ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 4/o Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia per dirigere il traffico e liberare la sede autostradale. Lunghe code si sono formate a seguito del brutto scontro. La vittima è un cinquantaquattrenne di Cosenza: stando a quanto ricostruito, l’automobilista, che era rimasto fermo in galleria a causa di un’avaria, è stato travolto e ucciso dal tir.

Incidente mortale sulla A1: coda chilometrica verso Bologna

Una coda chilometrica si è formata sull’A1 per l’incidente nel Bolognese Intorno alle 7:30 sulla A1 Napoli tra Rioveggio e Sasso Marconi verso Bologna. Secondo Autostrade per l’Italia sul luogo dell’eventosi è circolato per tutta la mattinata su due corsie e si sono registrati tre chilometri di coda in diminuzione verso Bologna.

Ai viaggiatori provenienti da Firenze e diretti verso Bologna o Milano si consiglia di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove rientrare in A1 verso Bologna o Milano. Questo è il primo weekend caratterizzato dall’esodo di italiani e turisti verso le principali località balneari e di villeggiatura ed è scattato il bollino rosso per il traffico.

È previsto il divieto di circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5t nella giornata di oggi, sabato, fino alle ore 22.00 e nella giornata di domenica 6 agosto il blocco è dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Per agevolare i viaggi dei vacanzieri è prevista anche la rimozione dei cantieri di lavoro temporanei.