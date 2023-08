Un’altra tragedia in spiaggia. La drammatica vicenda è avvenuta sotto gli occhi di tutti i bagnanti che non hanno potuto fare altro che chiamare prontamente i soccorsi. Non appena giunto sul posto il personale medico sanitario, nulla è valso a salvare la vita alla donna, trovata già priva di vita. Ancora da comprendere le cause che hanno condotto all’improvviso decesso, ma fa capolino già la prima ipotesi che andrebbe a fare luce sul dramma.

Donna di 40 anni muore in spiaggia. Una morte improvvisa sotto gli occhi di tutti, choc non appena appresa la gravità della situazione. Una donna stava trascorrendo una giornata di relax sulla spiaggia di Percheles, nella città murciana di Mazarrón quando non appena entrata in acqua è stata colta da un improvviso malore che le è costato la vita.

Ancora tante le ipotesi al vaglio per comprendere le cause che avrebbero condotto al decesso improvviso. Per la donna nulla da fare nonostante gli svariati tentativi di rianimazione. Tra le ipotesi della causa del decesso, anche la cosiddetta sindrome da immersione, ovvero quello choc non necessariamente legato al processo di digestione.

Si tratterebbe piuttosto di uno choc termico che porterebbe a una morte improvvisa proprio dopo l’immersione in acque caratterizzate da temperature basse, quindi molto fredde. Gli effetti dello choc porterebbero dunque all’arresto cardiaco. Ed è stato questo il caso della donna di 40 anni morta dopo varie manovre di rianimazione cardiopolmonare.

E sempre nella giornata odierna, un’altra tragedia choc sarebbe avvenuta ad Ashley Summers, 35 anni, giovane madre di due figli dell’Indiana che sarebbe andata incontro al decesso dopo l’ingestione di troppa acqua. Un decesso avvenuto dunque per una vera e propria intossicazione da acqua. L’ingestione di un’eccessiva quantità di acqua, ingerita velocemente, potrebbe dunque portare a drammi del genere.