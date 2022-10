Investito sulla Colombo. Francesco Valdiserri, è morto nella notte a Roma, investito da un’auto guidata da una ragazza di 24 anni, che lo ha travolto mentre passeggiava sul marciapiede. Il terribile incidente è successo in via Cristoforo Colombo, all’angolo con via Giustiniano Imperatore.

La donna al volante dell’auto, una 24enne romana, si è fermata e ha prestato soccorso alla vittima in attesa del 118, ma per il giovane, purtroppo non c’è stato niente da fare. Nello scontro, Francesco Valdiserri, sarebbe stato schiacciato dall’auto contro il muro riportando ferite troppo gravi. Accanto al giovane c’era un’altra persona, per fortuna rimasta illesa ma sotto choc dopo l’incidente.

Investito sulla Colombo il figlio della giornalista Paola Di Caro

Il 18enne investito sulla Colombo, Francesco Valdisetti, era il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera, Luca Valdiserri e Paola Di Caro, firme molto note a Roma. Su Twitter la madre Paola Di Caro ha scritto un post in cui annuncia la scomparsa del figlio Francesco, investito sulla Colombo e morto a soli 18 anni.

“Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla”, ha scritto su Twitter la giornalista del Corriere della Sera Paola Di Caro, sposata con il collega Luca Valdiserri. Sotto al post tantissimi messaggi di cordoglio.

“Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”, scrive Giorgia Meloni. “Da papà, un abbraccio immenso e una preghiera!”, il tweet del leader della Lega Matteo Salvini. E ancora Renato Brunetta e i giornalisti Davide Desario e Paolo Condò.

Francesco Valdiserri è morto dopo essere stato investi sulla Colombo. Secondo una prima ricostruzione, la conducente dell’auto avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura finendo sul marciapiede, centrando prima un palo per poi travolgere il giovane, schiacciato tra l’auto e un muro. Per il 18enne, soccorso sul posto dal 118, non c’è stato niente da fare.