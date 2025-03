Nel pomeriggio di mercoledì 19 marzo, l’autostrada A4 Milano-Brescia è stata teatro di due gravi episodi che hanno paralizzato il traffico in direzione Brescia. Un tratto dell’arteria stradale, tra Seriate e Ospitaletto, è rimasto chiuso per circa due ore a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Intorno alle 14, un camion ha preso fuoco nei pressi dello svincolo di Ospitaletto, precisamente sotto un ponte della Provinciale 19.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le fiamme sono state domate entro le 15, ma la Sp19 è stata temporaneamente chiusa per verificare l’integrità del ponte interessato dal rogo.





Incidente sulla A4, chiusa l’autostrada da Bergamo a Seriate

Mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguivano, un secondo incidente ha ulteriormente aggravato la situazione del traffico sulla A4. Pochi minuti dopo le 15, all’altezza del centro commerciale Oriocenter, uno scontro che ha coinvolto un altro mezzo pesante ha provocato ulteriori rallentamenti. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti gravi.

A seguito dell’incidente, intorno alle 16, il tratto tra Bergamo e Seriate è stato temporaneamente chiuso per consentire l’intervento delle autorità e la rimozione dei mezzi coinvolti. Sul luogo sono accorsi i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, oltre alla Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con code che hanno raggiunto i due chilometri.

Per gli automobilisti provenienti da Milano e diretti a Venezia, dopo l’uscita obbligatoria a Bergamo è stato consigliato il rientro in A4 all’altezza di Brescia Ovest per bypassare la zona congestionata. La situazione, sebbene critica, è stata progressivamente normalizzata con la riapertura del tratto autostradale poco dopo le 16. Gli eventi di oggi hanno messo a dura prova la viabilità della A4, dimostrando ancora una volta come incidenti e imprevisti possano rapidamente trasformare una giornata di normale traffico in un incubo per automobilisti e trasportatori.