Le polemiche attorno al Grande Fratello non accennano a placarsi. Negli ultimi giorni, il reality show di Canale 5 è stato travolto da accuse e controversie, in particolare sul tema dei cosiddetti “fandom tossici”: gruppi di fan che, nel tentativo di sostenere il proprio concorrente preferito, attaccano sui social giornalisti, ex inquilini e chiunque osi esprimere una critica nei confronti del loro beniamino.

Ma questa non è l’unica questione a tenere banco. Il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto per possibile truffa aggravata in merito al sistema di televoto del programma. Secondo le accuse, le nomination sarebbero fortemente influenzate da gruppi organizzati in possesso di migliaia di email fasulle, utilizzate per pilotare il risultato a discapito del pubblico generalista, che di fatto perderebbe ogni reale potere decisionale.

In questo clima rovente, il reality si avvicina alla finalissima del 31 marzo, ma le polemiche, infatti, potrebbero continuare ben oltre la conclusione dello show. Infatti, alla luce delle tensioni di questi giorni, è probabile che la vittoria di un concorrente piuttosto che un altro possa scatenare un’ulteriore ondata di contestazioni.

E proprio nelle ultime ore sui social è emersa un’ipotesi sorprendente. Un esperto di Grande Fratello ha scritto: “L’unico modo per il programma di salvare la faccia ed evitare un polverone di polemiche legate al televoto irregolare e ai fandom tossici sarà far vincere Jessica”.

Jessica Morlacchi, cantante dei Gazosa e seconda finalista ufficiale, potrebbe dunque rivelarsi la vera sorpresa dell’ultima puntata. A differenza degli altri concorrenti, spesso coinvolti in discussioni e scontri, Jessica si sta godendo la casa senza alimentare tensioni, rimanendo distante dalle polemiche. Dopo essere rientrata in casa grazie al ripescaggio, Jessi ha messo in mostra una versione molto più tranquilla e divertente. Un po’ come era all’inzioo del programma.

Comunque alla fine l’unico modo per il @GrandeFratello per salvare la faccia e evitare un polverone di polemiche per il discorso televoto irregolare e fandom tossici sarà far vincere Jessica.#GrandeFratello — R a n a 🐸 🐅 (@mounds_shame) March 18, 2025

Il suo nome rappresenterebbe una scelta inaspettata rispetto ai favoriti Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato, Helena Prestes o Shaila Gatta, ma come fanno notare alcuni commentatori su X, una sua vittoria avrebbe una logica. Jessica, infatti, gode di buoni rapporti con le varie fazioni all’interno della casa e, in caso di eliminazione anticipata di qualche concorrente “forte”, potrebbe ricevere i voti dei fan rimasti senza un beniamino da sostenere.

Molti spettatori, infatti, si dichiarano pronti a votare per lei nel caso in cui il loro concorrente preferito venga eliminato prima della finale. Insomma, la strada verso il gran finale è ancora incerta, ma una cosa è sicura: il Grande Fratello rischia di chiudere questa edizione tra polemiche e sospetti.