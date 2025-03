In serata, un’accesa discussione tra Chiara e Zeudi ha scosso la Casa del Grande Fratello, sorprendendo, ma non troppo, il pubblico a casa. Fino a ieri le due erano amiche e facevano parte del trio insieme a Shaila, con il quale in questi mesi, hanno creato una solida alleanza. Ma dopo i fatti di lunedì sera in diretta, l’amicizia tra le due concorrenti è stata messa a dura prova da un acceso diverbio che ha preso piede ieri sera.

La discussione, iniziata con toni abbastanza pacati, è diventata più accesa dopo che Chiara chiedeva all’amica di chiarire. Le accuse di Zeudi sono degenerate, e come fatto anche con Lorenzo in puntata, la miss ha intimato alla gieffina di non voler parlare con lei perché ”non mi sono sentita tutelata”. A cosa si è riferiva Zeudi De Palma? Alla lite con Lorenzo, che in puntata le ha dato della stratega.

Grande Fratello, Chiara e Zeudi litigano

Zeudi Di Palma conosce bene il rapporto che c’è tra Lorenzo e Chiara ma non ha digerito che in puntata non abbia preso le sue parti. Il modello e la giovane hanno legato molto in questi mesi e quindi è molto probabile che Chiara non sia intervenuta per tuelare l’amicizia con lui. Questo, però, ha scatenato la furia di Zeudi. “Non mi sono sentita tutelata”, ha detto a Chiara che inutilmente le chiedeva di chiarire: “Non voglio parlare”, le sue parole. Sui social c’è chi ha commentato la scena, facendo notare che questo potrebbe essere l’ennesimo piano di Zeudi per vincere la finale.

“Persino la sua amica che dice “follia” ahahahah”, “Pensare che Alfonso giusto ieri aveva detto “ci piacete molto” che gufata hahahaha”, ““ non mi hai tutelata “Per quanto Chiara mi possa stare sulle balle, ma comunque Lorenzo è un suo caro amico ed il fatto che Zeudi non capisca ciò fa’ intuire che mentalmente è rimasta bloccata all’età della sua nascita. Ma che poi vai di là, ma che è un cane sorè”.

“Non mi hai tutelata. Ma che ti deve tutelare anche quando non ti sai comportare? Altro che Helena qua chi ha bisogno dei badanti è lei”, “Io la vedo così: Z pensa che C sia diventata molto forte visti i televoti superati e quindi meglio piano piano allontanarla. Intanto comincia a far notare che “non l’ha tutelata” quindi non la difesa e fa passare il mess che non è una buona amica…poi vedremo altro…stay tuned”, si legge ancora su X, dove in tanti stanno commentando la lite tra Chiara e Zeudi.

“Gli amici non dovrebbero sempre dirti che fai bene i veri amici ti dicono anche quando sbagli cara Zeudi forse più che amici ti piace circondarti di leccaculo”, scrive ancora un utente. Secondo tanti, infatti, quella di Zeudi sarebbe una tattica per passare vittima e quindi restare sempre nelle grazie del pubblico, cosa fatta anche in occasione delle liti con Helena, alla quale stava cercando di ‘portargli via’ Javier.