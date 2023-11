Tragedia sulla strada allo scoccare della mezzanotte. Il dramma è avvenuto lungo l’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, in un punto non troppo distante dallo svincolo di Campobello di Mazara. Lo scontro tra le due autovetture è stato letale per la donna alla guida della Fiat Punto, originaria di Castelvetrano. Alla guida del secondo mezzo coinvolto nel sinistro un uomo residente a Campobello di Mazara a bordo di un suv Range Rover Evoque.

Incidente lungo l’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, per la donna nulla da fare. La vittima si trovava alla guida di una Fiat Punto. Con lei, lato passeggero, un’amica, che dopo lo scontro è stata immediatamente trasferita in ospedale. Quest’ultima ha riportato solo qualche ferita di lieve entità, mentre per la guidatrice la situazione è apparsa grave fin da subito.

Lo scontro tra i due mezzi è stato forte, al punto da condurre la vittima a sbalzare fuori dall’abitacolo dell’auto. Tanti i tentativi dei soccorsi per riportarla in vita, ma la donna è praticamente stata dichiarata deceduta nel giro di poco tempo. Tempestivo l’arrivo dei soccorritore, ovvero di tre ambulanze del 118 da Castelvetrano, Campobello di Mazara e Mazara del Vallo unitamente a una pattuglia dei carabinieri e una della polizia stradale.

Gli inquirenti hanno immediatamente provveduto a chiudere al traffico il tratto stradale interessato nell’incidente. Si indaga sull’esatta dinamica che ha condotto i due mezzi a impattare l’uno contro l’altro. E sempre nella notte, è stato registrato un altro dramma sfiorato in via Quarnaro a Castelvetrano. Riscontrato un elevato tasso alcolemico nell’uomo alla guida del mezzo che si è lanciato a velocità sostenuta lungo la strada incidentando ben cinque auto in sosta. All’arrivo dei soccorritori, la situazione è stata abbastanza chiara.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castelvetrano e Vigili del Fuoco. Il guidatore in stato di ebbrezza è stato trasferito presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II e fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Questo nonostante il suo corpo sia stato liberato dall’abitacolo del mezzo non senza difficoltà.