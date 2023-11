Terribile incidente stamani primo novembre, poco dopo le 5. Tre auto coinvolte, terribile il bilancio: due morti e undici feriti. Un ragazzo di 26 anni, alla guida di una delle vetture, è morto sul colpo. Un altro 24enne, che si trovava sulla stessa auto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Raffaele ma è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Tra i feriti, sembra 11, a destare più preoccupazione sono i due trasportati d’urgenza al Policlinico e al Niguarda, anche loro in gravi condizioni.

Tra le persone coinvolte nello schianto ci sarebbe anche una bambina di 8 anni. Secondo le prime indiscrezioni sulla dinamica dell’incidente, i passeggeri sarebbero scesi dalle vetture perché dal cofano di una delle auto usciva del fumo. Racconta Today come: “Fermi sulla carreggiata sarebbero, poi, stati travolti da una Peugeot con a bordo le due vittime”.





Milano, incidente in viale Forlanini: due morti

“Stando a quanto trapelato in macchina con il giovane ci sarebbero state altre cinque persone, forse di ritorno da una festa di Halloween”. L’incidente a Milano, in viale Forlanini, la strada ad alto scorrimento che porta all’aeroporto di Linate, alla periferia est della città. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e gli equipaggi di cinque ambulanze e tre auto mediche.

Le macchine coinvolte nello schianto sono andate completamente distrutte nell’impatto, violentissimo. I rilievi per ricostruire l’accaduto sono affidati ai ghisa. Chiuso lo svincolo della tangenziale in direzione dell’aeroporto. Nelle prossime ore si saprà qualcosa di più. Intanto si registra l’ennesima strage di giovanissimi. Gli incidenti stradali restano la prima causa di morte tra gli under 30.

Infatti gli ultimi dati ISTAT disponibili (relativi al 2021) ci dicono che gli incidenti stradali sono la prima causa di morte nella fascia d’età 15-29 anni, il 35% del totale. Nettamente davanti a suicidi (12%) e tumori (13%). Come emerge dall’analisi effettuata dal portale Skuola.net, in termini assoluti, ci sono stati 566 decessi under 30, quasi un quarto del totale.