Incidente choc sulla statale, più mezzi coinvolti: morti e feriti. Due eliambulanze sul posto

Un gravissimo incidente stradale ha interessato la Cimpello Sequals, statale che corre in provincia di Pordenone. Per cause ancora da accertare tre mezzi sono rimasti coinvolti in un sinistro durante la mattinata di oggi, 2 gennaio. Terribile il bilancio che parla di 3 morti e quattro feriti alcuni dei quali sarebbero in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nel territorio del comune di Zoppola. Sul posto sono giunti due elicotteri del 118, ambulanze, forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Tra i veicoli che si sono scontrati, vi sarebbero un suv, un camion e un’ambulanza della Croce rossa. Dopo lo scontro, il camion sarebbe finito nella complanare sottostante. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi previsti dalla legge e nelle prossime ore saranno fornite maggiori informazioni su quanto accaduto.





Sulle strade italiane il 2024 è iniziato come si era chiuso: con ancora sangue. Appena una settimana fa, nelle Marche, un altro terribile incidente si era verificato. Tra i mezzi coinvolti, anche quella volta, c’era una ambulanza. Nella galleria sulla SS73 bis, la “bretella” tra Urbino e Fermignano un bus di ragazzi in gita si era scontrato con un’ambulanza della Croce Rossa.

Nell’urto il mezzo di soccorso si era incendiato e una densa nube di fumo aveva invaso la galleria e ne era fuoriuscita. Pesantissimo era stato il bilancio: quattro le vittime. A perdere la vita un medico, un infermiere, l’autista dell’ambulanza e il paziente che era a bordo. Due eliambulanze erano partite per i soccorsi ma una era tornata indietro a causa delle avverse condizioni meteo.

A causa dell’incidente la statale 73bis var di Urbino era stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del territorio comunale di Urbino. Il transito dal km 0,000 al km 3,000 era stato momentaneamente deviato lungo la viabilità adiacente.