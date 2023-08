Gravissimo incidente in autostrada, l’auto si è schiantata all’interno di un tunnel: a bordo anche una bimba di 7 anni

Brutto incidente in autostrada, grave bambina di 7 anni. Sono due le automobili e una moto coinvolte nel sinistro avvenuto oggi, martedì 29 agosto, nella tarda mattinata sull’autostrada A2. In tutto ci sono state cinque persone ferite e tra queste c’è anche una bambina di 7 anni. Quest’ultima è stata trasportata, in condizioni apparse purtroppo subito gravi, al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Come racconta la Gazzetta del Sud la bambina è stata ricoverata in rianimazione. Alle persone che hanno chiamato i soccorsi la situazione è apparsa subito grave. Uno dei due veicoli coinvolti nell’incidente è rimasto capovolto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del 118. Subito dopo si sono registrati pesanti i disagi al traffico.

L’incidente in galleria e il precedente di gennaio sull’A2

L’incidente è avvenuto tra Scilla e Bagnara Calabra. Nel tratto dell’autostrada A2 dove si è verificato il sinistro è stato necessario chiudere entrambi i sensi di marcia per poter prestare i soccorsi ai feriti e per fare atterrare l’elisoccorso. Ci sono volute ore perché i primi mezzi riprendessero a transitare su una sola corsia. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Ovviamente ci sono stati rallentamenti al traffico per diverso tempo. Non è la prima volta che in quel tratto dell’A2 si verifica un incidente grave. A gennaio scorso all’altezza dello svincolo di Bagnara Calabra direzione nord, una bambina di soli dieci anni è morta. La macchina sulla quale stava viaggiando si è dovuta fermare a causa di un guasto all’uscita dell’ultima galleria.

Subito dopo che la macchina si era fermata la bambina è scesa ed è stata travolta da un mezzo il cui conducente non è riuscito a frenare e ad evitare il fatale impatto. Come ricordato anche da SkyTg24 a luglio scorso sulle strade italiane si continua a morire: “Le regioni dove si registrano più incidenti mortali sono il Lazio (37 decessi) quasi un quinto del totale, di cui 20 a Roma. Seguono Lombardia (22), Veneto ed Emilia-Romagna (20), Campania (18). I dati sono monitorati e aggiornati dall’Asaps, l’Associazione sostenitori della polizia stradale, tramite i propri Osservatori”.

