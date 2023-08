“Vuole lui”. Uomini e Donne, Gemma Galgani parte con il turbo: c’è già il bacio con il bel cavaliere

Uomini e Donne, Gemma Galgani subito grande protagonista: la dama torinese non ha perso tempo e con il cavaliere è scattato il bacio. E dire che Gemma, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe dovuto neppure partecipare al programma di Maria De Filippi. Nei mesi scorsi si era infatti diffusa la voce che avesse iniziato una storia con un ragazzo molto più giovane di lei. A rilanciare l’indiscrezione, che poi si è rivelata falsa, alcune segnalazioni tra le quali c’era chi giurava di averla vista in atteggiamenti inequivocabili.

Il gossip, si sa, è fatto anche di questo. Ora però c’è la certezza delle telecamere ed ogni smentita è impossibile. Raccontano le anticipazioni come Gemma Galgani abbia iniziato il programma alla grande. Sembra infatti che abbia baciato il cavaliere Tony, arrivato in studio appositamente per lei. Eppure sembra tutto già finito.





Uomini e Donne, Gemma Galgani subito protagonista

Scrive Blasting News: “La dama, pur avendo baciato Tony, ha preferito mandarlo via dalla trasmissione perché sostiene di essere interessata maggiormente a Maurizio, col quale vorrebbe continuare ad approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio del talk show”. Di sicuro ora Tina Cipollari chiederà conto alla dama.

Tina che aveva fatto parlare di sé per la fine del rapporto di amicizia con un altro storico volto del programma: Giorgio Manetti. Tra i due l’amicizia è finita nel peggiore dei modi. “Sono lontanissimi i tempi in cui Tina e l’ex cavaliere toscano si mostravano affiatati e amici sui social e in televisione – scriveva Amedeo Venza – Il rapporto si è pian piano sgretolato e Giorgio”.

“Da quello che avrebbe confidato ad alcune persone, pare sia rimasto male del fatto che Tina non gli risponde più ai messaggi che le manda. Anche a un semplice ‘come va’ la nostra amata Tina avrebbe ignorato i messaggi o risposto dopo diversi giorni. E così il Gabbiano avrebbe colto l’occasione per attaccarla”.