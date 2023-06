Morte di Giulia Tramontano, la lettera del bambino mai nato. Pochi mesi ancora e poi Giulia avrebbe potuto accogliere nella propria vita la gioia più grande, quella di dare alla luce il suo primo figlio. La tragica storia della 29enne diventa anche la storia di un bambino mai nato. Così la sorella della vittima di femminicidio ha immaginato di dare una voce a un nipote che non potrà mai stringere tra le sue braccia. Parole che scuotono gli animi, che lasciano riflettere sugli orrori di cui il genere umano è capace di compiere. Giulia era incinta di 7 mesi e le foto di lei con il pancione sono ormai diventate l’immagine tangibile di una tragedia che continua a perpetuarsi a scapito di molte, troppe donne, spesso divenute bersaglio di una vera e propria barbarie.

Morte di Giulia Tramontano, la lettera straziante della sorella. Non si può che restare senza parole e con occhi lucidi nel leggere le parole scritte dalla sorella di Giulia, accoltellata per mano dell’uomo che sarebbe diventato insieme alla 29enne genitore di un bebè. Chiara Tramontano immagina quel bambino mai nato e la sua voce e decide di pubblicare su Instagram la voce di un vuoto che non potrà mai essere colmato.

Morte di Giulia Tramontano, la lettera straziante della sorella Chiara: “Insieme siamo volati via”

Questo il contenuto di una lettera straziante attraverso cui Chiara Tramontano ha immaginato di dare una voce al piccolo Thiago, bambino mai nato: “Mamma Giulia, stai meglio adesso mammina? È passata la paura, è finito il dolore? Stringiamoci mammina Giulia, staremo sempre insieme adesso, nessuno mai potrà farci del male, nessuno. Quanto dolore mammina, quanto terrore. Io l’avevo già capito sai che stavi male, ch’era successo qualcosa. L’avevo capito quando hai parlato con quella signora. D’un tratto il tuo cuore si è fermato, il tuo sangue anche e io faticavo a respirare. E poi l’hai cercato, lui, il mostro. Gli volevi parlare”.

“E poi quei colpi, quel tuo terrore che ti faceva scoppiare il cuore e io che faticavo a respirare mammina. E poi quel sapore metallico, quel profumo di mandorle amare. Il sangue mammina, il tuo sangue che si mescolava al mio terrore. È durato poco, mi sono raggomitolato in quello spazio dolcissimo e insieme siamo volati via. Dicono che era mio padre, lui, il mostro. Quello che ti ha ammazzata e che ha ammazzato anche me. Dicono che aveva organizzato tutto, ogni dettaglio. E dicono che lo accuseranno di interruzione non consentita di gravidanza. Ma che è questa cosa, mammina? Lui mi ha ammazzato, ci ha ammazzato entrambi!”.

“Io non ero una gravidanza mammina, ero una persona. Avevo braccia e gambe e testa e cuore. E avevo anche imparato ad amarlo. Lui, il mostro, quello che tu, a volte, chiamavi papà quando mi parlavi di lui. Ma quale papà, mammina? Quello un mostro è, senza cuore. Ci ha ammazzati mammina Giulia, senza pietà. E adesso staremo sempre insieme. Però mi dispiace, mamma Giulia. Non vedrò mai il mare che tanto ti piaceva, non mangerò quintali di cioccolata, non canterò le canzoni che piacevano a te. Non nascerò mai mammina Giulia. Ma in fondo, forse, è meglio così. Se fossi nato senza una mamma e con un mostro per papà che vita sarebbe stata la mia? Almeno adesso sto qui, in questo spazio infinito, con te mammina mia. Stretti stretti, cuore a cuore. Per sempre mammina mia. Che mi avevi dato la vita e che lui ce l’ha tolta. Ti amo mamma Giulia. E ti amerò per l’eternità. Il tuo bambino”.