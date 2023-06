Alessandro Impagnatiello è rinchiuso nel carcere di San Vittore, poco fa è arrivato un annuncio a sorpresa da parte del suo legale Sebastiano Sartori, intanto la Procura ha ordinato l’autopsia sul corpo di Giulia Tramontano: la data fissata è quella del 9 giugno. Per domani 6 giugno invece è previsto l’accesso all’appartamento in cui è avvenuto il delitto e al garage in cui è stato nascosto il corpo per i rilievi scientifici. Alessandro Impagnatiello, spostato in un’ala di sicurezza del carcere milanese, ha parlato per mezzo del suo avvocato che ha rilasciato dei brevi commenti alla Rai.

>“Firmato da un bambino mai nato”. Giulia Tramontano, la lettera choc della sorella

Sartori ha spiegato come: “Impagnatiello assicura di aver fatto tutto da solo, senza l’aiuto di complici”. Aggiungendo poi: “Sarà sicuramente da valutare la sua sfera psicologica. Lui è sempre più lucido e ha preso coscienza di quello che ha fatto”. Impagnatiello ha anche indicato agli inquirenti dove trovare l’arma del delitto. Il coltello sarebbe all’interno dell’appartamento dove viveva la coppia.





Alessandro Impagnatiello, l’avvocato rinuncia alla difesa

“Non l’ha buttato, ha detto specificatamente dove sia”, ha continuato il legale che poi ha annunciato a sorpresa di avere rinunciato alla difesa del 30enne. Poco fa infatti depositato l’atto di rinuncia in Procura a Milano spiegando che “è stata una questione fra me e il mio assistito” senza aggiungere altro. Mentre arrivano anche le dichiarazioni dell’avvocato della famiglia Tramontano Giovanni Cacciapuoti.

All’ANSA ha dichiarato come: “La famiglia di Giulia fin da subito ha temuto questo tragico epilogo in quanto era difficile pensare che la loro figlia in attesa di un bimbo, nonostante il naufragio della relazione sentimentale, si fosse volontariamente allontanata da casa”. Aggiungendo di non aver nominato alcun consulente di parte per gli accertamenti irripetibili disposti, ossia i rilievi scientifici di domani nella casa dove la giovane è stata uccisa.

Giulia che sognava un futuro con il suo bambino: “Mi ha detto che Alessandro non avrebbe mai visto il figlio e che a lei interessava solo il bimbo e la sua salute – racconta l’altra ragazza con la quale Impagnatiello aveva una relazione-. Non sapeva ancora se si sarebbe recata a Napoli dai suoi genitori ma sicuramente non voleva più vedere Alessandro. Sarebbe comunque tornata a Senago, dopo il nostro incontro, per parlare con Alessandro e per lasciarlo”.