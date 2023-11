Giulia Cecchettin, cosa ha acquistato Filippo Turetta prima dell’omicidio. Il ritrovamento del corpo senza vita della 22enne scomparsa con l’ex sabato 11 novembre ha tolto ogni speranza di un lieto fine per questa storia. Il giorno dopo, domenica 19, il ragazzo è stato arrestato in Germania mentre si trovava con l’auto coi fari spenti sull’autostrada A9 nei pressi di Lipsia. Il 22enne, che deve rispondere alle accuse di omicidio volontario e sequestro di persona, è stato trasferito nel carcere di Halle, nel Land Sassonia-Anhalt.

Domani, nella mattinata di sabato 25 novembre, Filippo Turetta rientrerà in Italia con un volo militare e atterrerà a Venezia. In queste ore c’è un elemento nuovo nell’inchiesta coordinata dal procuratore Bruno Cherchi e seguita dal pm Andrea Petroni. Dopo la scoperta delle ricerche on line effettuate dal ragazzo su kit di sopravvivenza e percorsi estremi in Austria, si è saputo che cosa ha acquistato prima dell’omicidio. Un aspetto importante per capire se il 22enne abbia premeditato l’omicidio dell’ex fidanzata.

Cosa ha acquistato Filippo Turetta prima dell’omicidio

C’è qualcosa che Filippo Turetta ha acquistato on line prima dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Si tratta di nastro adesivo compatibile con il pezzo di scotch che è stato ritrovato nella zona industriale di Fossò (Venezia) dove Cecchettin subì l’ultima fase dell’aggressione. Secondo la ricostruzione, infatti, la ragazza fu accoltellata “al volto, al collo, alle braccia, alle gambe”. Poi avrebbe tentato la fuga e una volta raggiunta è stata scaraventata a terra sbattendo sul marciapiede e non muovendosi più.

Il particolare del nastro adesivo acquistato da Filippo Turetta è stata rivelato da La Stampa e confermato da fonti vicine all’inchiesta. L’acquisto sarebbe stato effettuato due o tre giorni prima dell’11 novembre. Naturalmente tutto ciò aggrava la sua posizione in relazione all’ipotesi della premeditazione dell’omicidio (la pena prevista in questo caso è l’ergastolo, ndr). In questo momento si sta cercando inoltre di comprendere se il ragazzo abbia effettuato anche un sopralluogo a Fossò, luogo della seconda aggressione, prima di incontrare Giulia sabato.

Quello che che si sa è che Turetta, prima di raggiungere l’ex, ha effettuato una deviazione, al momento senza spiegazione. Poi il giovane si è presentato a casa di Giulia Cecchettin alle 17:30. Insieme hanno poi raggiunto il McDonald’s nel centro commerciale di Marghera dove hanno cenato. È iniziata così l’ultima terribile notte della 22enne. Tra le ipotesi c’è anche quella del reato di occultamento di cadavere: sul corpo della ragazza, abbandonato in una zona montuosa vicina al lago di Barcis, Filippo aveva collocato dei teli di plastica.

