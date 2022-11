Giorgia Meloni, il significato della spilla indossata al G20. Il presidente del Consiglio ha partecipato al Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G20, che si è tenuto a Bali il 15 e 16 novembre. Al termine dei lavori ha tenuto una conferenza stampa.

Successivamente ha incontrato il Primo Ministro del Canada Justin Trudeau, il Primo Ministro dell’Australia Anthony Albanese, il Primo Ministro dell’India Narendra Modi e il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Oltre ai fatti politici, a fatto scalpore la presenza della figlia Ginevra.

Giorgia Meloni, il significato della spilla indossata al G20

Alla polemica ha risposto con un post su Facebook: “Ho il diritto di fare la madre come ritengo e ho diritto di fare tutto quello che posso per questa Nazione senza per questo privare mia figlia di una madre”, ha detto rispondendo a chi l’ha criticata per la scelta di portare Ginevra al G20.

“La domanda che ho da fare agli animatori di questa appassionante discussione è: quindi ritenete che come debba crescere mia figlia sia materia che vi riguarda? Perché vi do una notizia: non lo è”, ha commentato Giorgia Meloni, che per i giorni in Indonesia ha deciso di portare con sé la figlia di sei anni e la sua baby-sitter. “Spero che questa risposta basti per farvi occupare di materie più rilevanti e vagamente di vostra competenza”, ha concluso il premier.

Oggi e domani a Bali per partecipare al @g20org e a importanti incontri bilaterali. Di fronte alle sfide del nostro tempo occorre dialogare e lavorare insieme per trovare soluzioni alle crisi globali.#G20Indonesia #G20BaliSummit pic.twitter.com/hTELE2HLIa — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 15, 2022

A incuriosire anche la spilla indossata da Giorgia Meloni. Si tratta di una foglia stilizzata in oro realizzata nel tipico stile indonesiano. La foglia è stata utilizzata per il logo distintivo dell’incontro internazionale ed è stata indossata anche dagli altri partner internazionali protagonisti del G20. Un omaggio indonesiamo consegnato ad ogni capo di Stato.